Döviz getirene indirim: İşçinin vergi yükü artarken para peşindeki iktidardan sermayeye yeni kolaylıklar geliyor

Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.11.2023 - 03:00

Yeni ekonomi politikaları ile yabancı sermayenin Türkiye’ye döneceği beklentisi gerçekleşmeyen iktidar yerli sermayenin yurtdışındaki dövizlerine yöneldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet ihracatçılarına kazancın tümünü ülkeye getirilmesi karşılığında yüzde 50 olan kazanç istisnasını, yüzde 80’e çıkardıklarını ayrıca, 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacağını açıkladı. Şirketlere vergi avantajı getirilirken vergi adaleti için yollara düşen çalışanlara dikkat çeken ekonomistler ise “AKP sermayenin partisi olarak fabrika ayarlarına dönüyor” dedi.

(Erinç Yeldan)

Yeni reform paketine dair açıklamalarda bulunan Şimşek, ülkeye döviz girişini teşvik edecek düzenlemelere yöneldiklerini söyledi. Kuruluşundan bu yana bütün AKP hükümetlerinin üretim, katma değer ve istihdam yerine sıcak paraya yöneldiğini hatırlatan Prof. Dr. Erinç Yeldan ise Şimşek’in reform adımlarının yine bu yola dönüldüğünü gösterdiğini söyledi. Yeldan, şu yorumları yaptı:

“Küresel finans piyasalarına yüksek faiz, özelleştirme rantları, imar rantları, doğrudan yabancı sermayeyi teşvik anlamında arazi tahsisleri gibi bir dizi kısa dönemci spekülatif finansal varlık sunmaktan çekinmiyorlar. Şimşek bu modeli yeniden hızlandırmak için görevlendirildi. Atılan son adımı da bu genel çerçeve içerisinde her ne pahasına olursa olsun sıcak para yoluyla döviz kazandırmayı hedefleyen bir adım olarak görüyorum. Ülkenin döviz kazancını reel üretim, istihdam, üretkenlik ve yüksek katma değer üzerinden değil, kısa dönemci finansal sıcak para işlemleri üzerinden kazandıran bir adım bu. Bu bakımdan da AKP’nin fabrika ayarlarına döndüğünü görüyoruz.”

(Aziz Çelik)



Şirketlere uygulanan vergi indirimleri karşısında işçinin sırtındaki vergi yükünü hatırlatan Prof. Dr. Aziz Çelik ise “Çalışanların yıl içerisindeki vergi yükü çok yüksek ve yılın son aylarında daha da artıyor. Buna dair hiçbir adım yok ancak şirketlere ve sermayeye hep var” dedi.

ERDOĞAN DA GÖZ KIRPTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da küresel sermayeye göz kırptı. Dolar/TL kuru her geçen yük yeni rekorlar kırarken ve hükümetin orta vadeli planında 47 TL’ye çıkması beklenirken Erdoğan, “Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Önümüzdeki dönemde sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız. Bu güven fon akışını tetikleyecek. Küresel sermayeyi ülkemize çekmek için, kazan kazan ilkesiyle hareket etmeye de Türkiye’ye yakışır şekilde insani duruş sergilemeye de devam edeceğiz. Kimse merak etmesin. Yeni adımlarımız yoldadır” dedi.