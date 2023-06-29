Döviz güneş kremini de vurdu! Fiyatı 1200 TL'ye kadar çıkıyor

Yayınlanma: 29.06.2023 - 11:58

Güncelleme: 29.06.2023 - 11:58

Güneş ışınlarına direkt ve uzun süreli maruziyet sağlık açısından riskli, özellikle de yaz aylarında. Uzmanlar güneş kremi öneriyor. Ancak döviz kurundaki artış güneş kremi fiyatlarını da etkiledi.

Bazı güneş kremlerine yüzde 100'e varan zam yapıldı. Yurttaş "Bu fiyatlara bu ürünleri nasıl alalım?" diye tepki göstererken, uzmanlar ise "İnternetten ucuz fiyata alınan kremlerde sahte ürün olma riski var" uyarısını yaptı.

Birgün'den Berkay Sağol'un aktardığına göre, güneş kremlerindeki bu pahalı fiyatlar yurttaşları ucuz ürün arayışına itiyor. İnternetten ucuz fiyata alınan kremlerin ise sahte ürün olma riski bulunuyor.

KREM FİYATI 1200 TL'YE ÇIKIYOR

Güneş kremlerinin birçoğuna geçen yıla göre yüzde 100 zam geldi. Geçen yıl 220 TL ve 300 TL’ye satılan bazı markaların güneş kremlerinin bu yıl fiyatları 450 TL ve 580 TL’ye kadar çıkmış durumda.

Eczanelerdeki güneş kremlerinin yaz mevsiminin başında daha uygun fiyata satılırken, döviz kurunun son günlerdeki artışı sonrasında yeniden zamlanması bekleniyor. Eczanelerde şu anda en uygun fiyatlı güneş kremleri 300 TL’den başlarken bu fiyat bin 200 TL’ye kadar yükseliyor.

Talebe göre daha yüksek fiyatlı güneş kremleri de satılıyor. Eczacı Pınar Öz, güneş kremlerinin aslında dört mevsim kullanılması gerektiğini belirterek "Güneş ışınlarının zararlı etkileri kışın yüzde 60 azalıyor ama tehlike devam ediyor. Son zamlarla beraber daha önceden sürekli alan kişiler kendisini zorlasa da her zaman kullandığı ürünü almaya çalışıyor veya biraz daha uygun fiyatlı olanı tercih ediyor” dedi.

Öz, özetle şunları kaydetti: “Hastalık geçmişi olan veya cildi hassas olan kişilere güvenilir yerden aldıkları kaliteli güneş kremlerini kullanmalarını öneriyoruz. Güneş koruyucuların 3-4 saatte bir yenilenmesi gerekiyor. Hollanda’da olduğu gibi sosyal devlet ilkeleri gereğince güneş kremleri Türkiye’de de ücretsiz şekilde dağıtılsa hem cilt hastalıklarının önüne geçilir, hem de insanlar daha ucuz olduğu için sahte ürünlere yönelmez.”

Geçen yıl 220 TL ve 300 TL’ye satılan güneş kremlerinin bu yıl fiyatları 450 TL ve 580 TL’ye kadar çıkmış durumda. Eczanelerde en uygun fiyatlı güneş kremleri 300 TL’den başlayıp 1200 TL’ye kadar çıkabiliyor.

HOLLANDA ÜCRETSİZ DAĞITACAK

Cilt kanseri oranlarının son yirmi yılda ciddi artış göstermesi üzerine ülkeler, hastalığı önlemek için formüller aramaya başladı. Cilt kanseriyle mücadele kapsamında ilk hamle Hollanda’dan geldi. Hollanda’da hükümet, artan cilt kanseri vakalarına karşılık ücretsiz güneş kremi dağıtmaya hazırlanıyor. Bu yaz okullar, festivaller, parklar, spor salonları ve kamusal alanlarda güneş kremi dağıtma noktaları kurulacak. Herkesin güneş korumasına erişebilmesi ve yüksek maliyet gibi olumsuz faktörlerden etkilenmemesi amaçlanıyor.