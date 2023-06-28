Tesla Model Y tekrardan zamlandı

Yayınlanma: 28.06.2023 - 14:08

Güncelleme: 28.06.2023 - 14:22

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'ye Nisan ayında giriş yapmıştı.

Firmanın Model Y aracı Türkiye'de beklenenden fazla talep gördü. Ancak araç döviz kurları nedeniyle dört kez zamlandı. En son 8 Haziran'da yapılan zamla birlikte aracın fiyatı 1 milyon 970 bin 258 TL olmuştu.

20 GÜN SONRA TEKRAR ZAM

Shiftdelete'nin haberine göre, 28 Haziran itibariyle Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı tekrardan zamlandı ve 2 milyon 181 bin 525 TL oldu.

Tesla Model Y'nin bütün versiyonların fiyatı ise şöyle: