Tesla Model Y tekrardan zamlandı

ABD'li elektrikli otomotiv devi Tesla 2023'ün Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Türkiye'deki TL'nin döviz karşısındaki kaybı nedeniyle dört kez zamlanmıştı. Şimdi ise Tesla tekrar zam yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 14:08
Tesla Model Y tekrardan zamlandı
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Ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'ye Nisan ayında giriş yapmıştı. 

 

 

 

Firmanın Model Y aracı Türkiye'de beklenenden fazla talep gördü. Ancak araç döviz kurları nedeniyle dört kez zamlandı. En son 8 Haziran'da yapılan zamla birlikte aracın fiyatı 1 milyon 970 bin 258 TL olmuştu. 

20 GÜN SONRA TEKRAR ZAM

Shiftdelete'nin haberine göre, 28 Haziran itibariyle Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı tekrardan zamlandı ve 2 milyon 181 bin 525 TL oldu. 

Tesla Model Y'nin bütün versiyonların fiyatı ise şöyle:

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
Model Y 1 Milyon 970 bin 258 TL 2 milyon 181 bin 525 TL
Model Y Long Range 2 milyon 56 bin 652 TL 2 milyon 277 bin 229 TL
Model Y Performance 2 milyon 168 bin 675 TL 2 milyon 561 bin 412 TL

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