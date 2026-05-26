Döviz kurlarında artış sürüyor

26.05.2026 14:14:00
Mutlak butlan kararından bir gün sonra kapanan piyasalar Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda bugün yarım gün işlem yapılırken, dolar/TL kısa günde tarihi zirvesi olan 45,9107 seviyesini gördü.

21 Mayıs perşembe günü CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının ardından piyasalarda çalkantı yaşandı. Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda bugün yarım gün işlem yapılırken, dolar/TL kısa günde tarihi zirvesini 45,9107 seviyesini gördü. Piyasalar 1 Haziran'da açılacak olsa da döviz fiyatlarında artışlar dikkat çekiyor.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle oldu:

  PAZARTESİ SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 45,7240 45,7250 45,9050 45,9060
Avro 53,4870 53,4880 53,4460 53,4470
Sterlin 61,9990 62,0040 61,8780 61,8820
İsviçre Frangı 58,6680 58,6790 58,5490 58,5530
ANKARA        
ABD Doları 45,6940 45,7740 45,8750 45,9550
Avro 53,4470 53,5270 53,4060 53,4860
Sterlin 61,9390 62,1490 61,8180 62,0280
