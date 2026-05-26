Döviz kurlarında artış sürüyor

21 Mayıs perşembe günü CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının ardından piyasalarda çalkantı yaşandı. Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda bugün yarım gün işlem yapılırken, dolar/TL kısa günde tarihi zirvesini 45,9107 seviyesini gördü. Piyasalar 1 Haziran'da açılacak olsa da döviz fiyatlarında artışlar dikkat çekiyor.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle oldu:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|45,7240
|45,7250
|45,9050
|45,9060
|Avro
|53,4870
|53,4880
|53,4460
|53,4470
|Sterlin
|61,9990
|62,0040
|61,8780
|61,8820
|İsviçre Frangı
|58,6680
|58,6790
|58,5490
|58,5530
|ANKARA
|ABD Doları
|45,6940
|45,7740
|45,8750
|45,9550
|Avro
|53,4470
|53,5270
|53,4060
|53,4860
|Sterlin
|61,9390
|62,1490
|61,8180
|62,0280