Döviz mevduatı 1 milyar 158,90 milyon dolar arttı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,16 milyar dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 211 milyar 656,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Eylül ile sona eren haftada 212 milyar 815,40 milyon dolara geldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,16 milyar dolar arttı.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 17,80 milyon dolar azalarak 129 milyar 500,60 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 176,60 milyon dolar artarak 83 milyar 314,80 milyon dolar oldu.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 663 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 400 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 62 milyon dolar artış gösterdi.
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