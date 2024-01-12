Döviz yatırımcısı dikkat... 30 seviyesini aşan dolar TL'den yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 12 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:59

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:06

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün New York'ta yapılan yatırımcı gününde merkez bankasının dezenflasyonu sağlamakta kararlı olduğunu, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğünü söyledi.

İki yüze yakın yatırımcının katıldığı toplantıda Erkan, dezenflasyon patikasının sadece bir projeksiyondan ibaret olmadığı, TCMB'nin başarı ölçütü olarak kabul ettiği dezenflasyonu sağlamakta kararlı olduğu ve döviz rezervlerini artırmaya devam edeceği mesajını verdi.

Yabancılar, yükselen enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürmek de dahil alışılmışın dışındaki politikalar ile Türkiye'yi son yıllarda yatırım tercihleri arasına almıyordu.

Geçen yıl Mayıs ayındaki genel seçimler ardından geçen altı aylık süreçte önce olumsuz bakış açısı değişmeye başladı; ardından yatırımcılar Türkiye piyasalarına geri dönmeye başladılar.

Bugün izlenecek gelişmeler arasında ise Kasım ayı ödemeler dengesi verisi bulunuyor. Veri saat 10.00'da yayımlanacak.

Reuters anketine göre turizm gelirlerinin desteğiyle iki aydır fazla veren cari işlemler dengesinin Kasım ayında 1.7 milyar dolar açık verdiği, 2023'ün tamamı için ise 45 milyar dolar açık verdiği tahmin ediliyor.

Bugün ayrıca piyasa kapanışı ardından Türkiye'yi B3 seviyesi ile yatırım yapılabilir düzeyin altı kademe altında derecelendiren Moody's tarafından yayımlanması muhtemel kredi notu güncellemesi takip edilecek.

Aralık ayındaki kararı pas geçen Moody's Reuters'a yaptığı son açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun on yılı aşkın süredir ilk kez yükselebileceğine işaret etmişti.

Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdüren TL dolar karşısında gece saatlerinde 30 eşiğini aştı. Dolar TL düşük hacimli gece saatlerinde 30.50'e kadar yükseldikten sonra saat 09.51'de 30.09 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda 33 seviyesini aşan Euro TL ise 33.02'den işlem görüyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 1.9 değer yitirdi.