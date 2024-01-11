Dolar 30 lirayı aştı! Nebati'nin sözleri gündem oldu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:44

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:47

Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Kritik eşik olan 30 TL'yi aşan dolar, seçimlerden bu yana günlük sınırlı yükselişini sürdürdü.

Doların psikolojik eşiği aşmasının ardından eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin döviz kurları hakkında sarf ettiği sözler gündeme geldi.

Mart 2022 tarihinde ortalama 14,50 seviyesinde seyreden dolar/TL kuru için Nebati, "Dolar 25-30 lira olacak diye bekliyorlar. Niye olsun? Türk Lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Böylece, dolar/TL Nureddin Nebati'nin ihtimal vermediği seviyelere erişmiş oldu.

Dolar/TL saat 15.35 itibariyle foreks piyasalarında 30,10 seviyesinde işlem görüyor.