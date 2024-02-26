25 bin dolar hedefi unutuldu: Bakan Mehmet Şimşek'in 10 bin dolar övüncü

Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.02.2024 - 03:00

Bir zamanlar “kişi başına milli gelir 25 bin doların üzerine çıkacak” vaadi ile yurttaştan oy isteyen AKP şimdi “orta gelir tuzağı” denilen 10-12 bin dolar seviyesindeki kişi başına milli gelir ile övünüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “World of Statistics” adlı sitenin ülkelerin kişi başına düşen milli gelirdeki yüzdelik artışlarına ilişin verilerinin yer aldığı paylaşımı alıntıladı. Buna göre Türkiye’deki artış 2003 ile 2023 yılları arasında yüzde 257 oldu. Şimşek’in bu paylaşımına karşın AKP, 2011 yılında seçim beyannamesinde 2023 için kişi başına milli gelir hedefini 25 bin dolar olarak koymuştu.

Beyannamede, “Kişi başına milli gelir; 2015 yılında 14 bin 46 dolar, 2019 yılında 18 bin 685 dolar, 2023 yılında da 25 bin 76 dolar seviyesine yükselecek” diyen AKP, şimdiye kadar bu hedefini gerçekleştiremedi. Orta vadeli programda da kişi başına gelir 2023 için 12 bin 415 dolar olarak hesaplandı.

ZİRVE 2013 YILINDAYDI

Yine programa göre bu yıl için hedef 12 bin 875 dolar. 2026 hedefi ise 14 bin 855 dolar olarak öngörüldü. AKP, 25 bin dolar hedefini gerçekleştirmek bir yana hâlâ 2010 ile 2017 arasındaki dönemi bile yakalayamadı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, 2010 yılında kişi başına gelir 10 bin 629 dolardı. 2011 yılında 11 bin 289 dolara çıktı. AKP iktidarı döneminde en yüksek kişi başına gelir 12 bin 582 dolarlı 2013 yılında gerçekleşti. Bir daha da bu seviyeye ulaşamadı.

2008 yılında 10 bin doların üzerine çıkan milli gelir 2009 yılında yeniden 10 bin doların altına indi. Sonra 2010 yılında yeniden 10 bin doların üzerine çıktı. 2018’den itibaren yeniden 10 bin doların altına geriledi. 2022 yılında ise yeniden 10 bin doların üzerine çıkarak 10 bin 659 dolar oldu. AKP’nin 2026 yılına kadar olan hedeflerinde de kişi başına milli gelir 15 bin doların altında kalıyor.