4,5 milyon dolar harcadığı 'Neşet Ertaş' filmi vizyona giremeyen Mustafa Uslu icralık oldu: 'Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum'
Müslüm ve Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırıldı. Bankadan çektiği krediyi ve çocuklarının okul taksitini ödeyemeyen Uslu, "İcralık oldum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim" dedi.
Milyonlarca kişi tarafından izlenen Müslüm ve Ayla gibi
filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, borç batağına girdi.
4,5 milyon dolara çektiği Reşat Ertaş filmi, mirasçıların
açtığı dava sonucu yayınlanamayan Uslu, icralık olduğu için oyuncu eşi Sinem
Uslu ve çocuklarıyla Almanya'ya taşınma kararı aldı.
"ÜZGÜN VE BOYNU BÜKÜK ŞEKİLDE ÜLKEYİ TERK
EDİYORUZ"
Filmi yayınlanamadığı için bankadan çektiği krediyi dahi
ödeyemeyen Mustafa Uslu, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine
4.5 milyon dolar harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik
haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Maalesef davanın görüldüğü
mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan
vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz
kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum.
Serdar Ortaç'ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka
benim isteğimi maalesef kabul etmedi. Çocuklarımın okul taksitini dahi ödemekte
zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber
terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da
yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız,
hoşça kalın."
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