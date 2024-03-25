Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:32

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:32

Veri gündeminde bugün 2023 yılı iş gücü istatistikleri yer alıyor. Küresel piyasalarda ise yatırımcılar, ABD'de bu hafta açıklanacak olan enflasyona ilişkin veriyi izleyecekler. Verinin tahminlerden düşük gelmesi halinde ABD'de faizlerin indireceği beklentileri zarar görebilir.

Rusya'da cuma gecesi bir konser salonunda gerçekleşen saldırıda 137 kişi öldürülürken, 182 kişi de yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının arkasındaki herkesi cezalandıracağına söz vermesinin ardından pazar gününü milli yas günü ilan etti.

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti ve faiz koridonunu da genişletti. TCMB'nin faiz koridorunun üst bandını oluşturan gecelik borç verme faizi ise yüzde 53, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 56 seviyesine yükseldi. Bu artış TCMB'ye likidite politikasıyla politika faizinin 600 baz puan üzerinde sıkılaştırma olasılığı tanımış oldu.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ



TCMB böylece geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekli sıkılaştırma adımlarıyla bugüne kadar 4,150 baz puan faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

TCMB'nin faiz artışı ve öncesinde gerçekleştirdiği regülasyonlarla hem kredi hem de mevduat faizlerinde artışlar da görülüyor.

Dolar TL'de mart başında yükseliş yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebinin de etkisiyle biraz hızlanmıştı. Ancak faiz artışı sonrası kur 32.42 tarihi zirvesinden 32 seviyesinin altına kadar indi. Daha sonra genel olarak 32 üzerinde denge bulan kur bu sabah ise güne 32.09 civarında başladı. Euro TL ise 34.71 bandında işlem görüyor.

Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 9 seviyesine kadar ulaştıktan sonra yüzde 8'e yavaşlamış oldu. İşlemciler cuma günü hisse senedi, tahvil gibi TL cinsi varlıklara yabancı girişi gördüklerini de söylediler.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon beklentileri gittikçe TCMB'nin yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşacak şekilde yukarı revize ediliyordu. Bu kapsamda dünkü kararın enflasyon beklentilerine etkisi de yakından izlenecek.