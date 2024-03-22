Döviz yatırımcısı dikkat! Faiz kararıyla sert düşen dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:34

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:34

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, sürpriz yaparak seçim öncesinde politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye yükseltti.



İşlemciler dünkü kararın zamanlamasına ve sürpriz etkisine dikkat çekerken TCMB'nin gerektiği zaman, gereken her aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğini de söylediler. Ekonomistler ise PPK metin içeriklerinin artan kalitesine dikkat çekerken hem kararın hem de 2024'ün ikinci yarısında dezenflasyon "tesis edilecek" söyleminin TCMB'nin fiyat istikrarı için "kararlı" bir duruşunu gösterdiğini söylediler.

TCMB dün politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmesinin yanısıra operasyonel çerçevede değişikliğe giderek likidite gelişmelerine göre kullanılabilecek marjı 150 baz puandan 300 baz puana genişletti.

Böylece TCMB'nin politika faizi yüzde 50, faiz koridorunun alt bandını oluşturan gecelik borç alma faizi yüzde 47, üst bandını oluşturan gecelik borç verme faizi ise yüzde 53 oldu. Geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 56 seviyesinde.

Reuters anketinde genel beklenti faizin yüzde 45'te sabit bırakılacağı yönündeydi. Azınlıktaki faiz artışı beklentileri de 250 baz puan ile sınırlı idi.

BUGÜNE KADAR 4,150 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ



TCMB böylece geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekli sıkılaştırma adımlarıyla bugüne kadar 4,150 baz puan faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

Para Politikası Kurulu (PPK), "Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" dedi.

TCMB metnine enflasyonda "belirgin ve kalıcı" bir bozulma öngörülmesi durumunda ise "para politikası duruşu sıkılaştırılacak" ifadesi de faiz artışına gidilmesine rağmen korundu.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren Şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon beklentileri gittikçe TCMB'nin yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşacak şekilde yukarı revize ediliyordu. Bu kapsamda dünkü kararın enflasyon beklentilerine etkisi de yakından izlenecek.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebinin de etkisiyle Mart başında yükselişi biraz hızlanan dolar/TL dün güne 32.42 civarında başlamıştı. TCMB'nin kararının ardından dolar/TL dün bir ara 32 seviyesinin altına kadar indi. Kur bu sabah ise güne 32.15 civarında başladı. Euro TL ise 34.85 bandında işlem görüyor.

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 2, bankacılık endeksi yüzde 5 civarında artışla tamamladı. Türkiye'nin kredi iflas primi (CDS), dün 20 bp civarında gerilerken eurobond getirileri de düşüşe geçti. Bankacılar dün hisse senedi, tahvil gibi TL cinsi varlıklara yabancı girişi gördüklerini söylediler.

Bugün iç veri gündeminde Mart ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve Şubat ayına ilişkin yabancı ziyaretçi verileri yer alıyor.

KÜRESEL PİYASALAR

İsviçre Merkez Bankası (SNB) dün beklenmedik bir kararla politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1.50'ye indirdi ve böylece sıkı para politikasını gevşetmeye başlayan ilk büyük merkez bankası oldu.

İşlemciler, SNB'nin faiz indirimine gitmesinin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) da Haziran'da faiz indirimi gerçekleştireceği yönünde fiyatlamaları artırdılar.