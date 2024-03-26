Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 26 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:22

Güncelleme: 26.03.2024 - 09:22

Bugün iç piyasada takip edilecek veri gündemi bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise yatırımcılar, ABD'de bu hafta açıklanacak olan enflasyon verilerini takip edecekler.

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti ve faiz koridonunu da genişletti. TCMB'nin faiz koridorunun üst bandını oluşturan gecelik borç verme faizi ise yüzde 53, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 56 seviyesine yükseldi. Bu artış TCMB'ye likidite politikasıyla politika faizinin 600 baz puan üzerinde sıkılaştırma olasılığı tanımış oldu.

TCMB böylece geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan destekli sıkılaştırma adımlarıyla bugüne kadar 4,150 baz puan faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

Erdoğan dün ise enflasyonu yeniden tek haneye indireceklerini vurguladığı seçim konuşmasında "iyi çalışılmış" ekonomi programı ve "güçlü kadro" ile bunu başaracaklarını söyledi.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ



TCMB'nin faiz artışı ve öncesinde gerçekleştirdiği regülasyonlarla hem kredi hem de mevduat faizlerinde artışlar da görülüyor.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon beklentileri gittikçe TCMB'nin yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşacak şekilde yukarı revize ediliyordu. TCMB faiz artışının beklentilere etkisi de piyasalarda yakından izlenmeye başladı.

QNB Finansbank dün TÜFE için yıl sonu yüzde 45 olan tahminini yüzde 42'ye indiren 2025 sonu için yüzde 30 olan tahmini ise yüzde 23'e düşürdü.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB net ve brüt rezervleri de geçen hafta gerilemeyi sürdürdü. Net rezerv önemli bölümü faiz artışı öncesinde olmak üzere geçen hafta 4.5 milyar dolar civarında düşüş gösterdi. Hesaplamalara göre, TCMB toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 4.1 milyar dolar azalışla 123.8 milyar dolara geriledi.

Hesaplamalar, swap hariç net rezervin ise geçen hafta yaklaşık 5.5 milyar dolar azalışla eksi 65 milyar dolar civarına gerilediğini gösteriyor.

Dolar TL'de mart başında yükseliş yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebinin de etkisiyle biraz hızlanmıştı. Ancak faiz artışı sonrası kur 32.42 tarihi zirvesinden 32 seviyesinin altına kadar indi. Kur dalgalanmanın ardından Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü kademeli yükseliş trendine geri döndü. Euro TL ise 34.93 bandında işlem görüyor.

Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 9 seviyesine kadar ulaştıktan sonra yüzde 8.2'ye yavaşlamış oldu.