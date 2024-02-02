Dövizde tarihi zirve! Dolar 31'e Euro ise 34'e koşuyor... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:33

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:33

Dün açıklanan ve imalat sanayinde daralmanın ocak ayında hız kestiğini gösteren PMI verisinin ardından bugün ocak ayı dış ticaret verileri 10.30'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanacak.

Bugün yurtdışında ise ABD'de faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı beklentilerini etkileyecek olan tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Fed yetkilileri hafta içinde yaptıkları açıklamalarda ABD ekonomisinin istihdam artışı kaydederek gücünü koruduğuna dikkat çekerek enflasyondaki düşüşe rağmen faiz indirimlerine tahminlerden daha geç başlayacaklarının sinyalini vermişlerdi.

DÖVİZDE ZİRVE

Son günlerde yükselişi hafifleyen dolar TL gün içi en yüksek 30.50'yi görerek, Euro TL ise 33.53 ile rekor tazeledi. Ocak ayında yüzde 2.7 değer kaybeden TL, Şubat'ın ilk gününde yüzde 0.3 değer yitirmiş oldu.

Dün yayımlanan TCMB tutanaklarında asgari ücret artışı nedeniyle ocak ayında aylık enflasyon, çekirdek enflasyon ve enflasyonun ana eğiliminde geçici bir yükseliş gerçekleşeceği ifade edilirken, Şubat ayında ve sonrasında fiyat artışlarının yavaşlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Bu bağlamda TÜİK Ocak ayı enflasyon verisi izlenecek. Reuters anketine göre Pazartesi günü açıklanacak olan Ocak ayı enflasyonunun yüzde 6.5 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 64.5'e sınırlı gerilemesi bekleniyor.

Küresel piyasalara bakıldığında ise güçlü ABD şirket bilançoları hisse piyasalarında risk iştahını artırarak yükselişlere neden olurken ABD Hazine tahvil getirileri başta olmak üzere tahvil getirilerindeki düşüş devam etti.

ABD'de küçük bankaların durumuna ilişkin endişelerin tekrar artması ve Fed'in faiz indirimlerini geciktirdikte daha hızlı indirimler yapması gerekeceği beklentileri tahvil getirilerindeki düşüşte etkili oldu.

Dolar günü yüzde 0.6 günlük kayıpla işlem görürken altın tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte yükseldi.