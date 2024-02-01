Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar TL kurunda yeni rekor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:34

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:34

TL düzenli kayıplarına devam ederken yatırımcılar bugün yoğun veri gündemini takip edecekler.

İmalat sanayinin gücü hakkında öncü göstergelerden imalat PMI Ocak ayı verisi bugün saat 1000'da yayımlanacak. İmalat PMI yaklaşık altı aydır daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altında değerler alırken, daralmanın hızı son iki ayda belirginleşti.

GÖZLER İSTANBUL ENFLASYONUNDA

Bugün ayrıca 12.00'de, Türk-İş'in gıda enflasyonu verisi ile birlikte tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) erken göstergelerinden Ocak ayı İstanbul enflasyonu açıklanacak. Saat 14.00'te 250 baz puan faiz artırımına gidilen son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetleri yayımlanacak.

PPK'nın geçen hafta yayımlanan karar metninde yüzde 45'e yükselen politika faizinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri yıl sonu tahmin aralığına yakınsayana kadar bu seviyede tutulacağı mesajını vermişti.

Bugün son olarak saat 1430'da haftalık döviz rezervi verileri yayımlanacak. Bankacılar TCMB'nin bankalarla yaptığı swap hacmindeki artışa paralel olarak net rezervde 8 milyar doların üzerinde toparlanma, brüt rezervde ise 1 milyar dolara yakın düşüş gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar.

TL DÖVİZ KARŞISINDA ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Son günlerde yükselişi hafifleyen dolar/TL Foreks piyasalarda sabah saatlerinde 30.37 seviyesinde rekor tazeledi. Ocak ayında yüzde 2.7 değer kaybeden TL, Şubat'ın ilk gününü ise yüzde 0.1 kayıpla açtı. Euro TL ise 32.94 bandında sınırlı işlem görüyor.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, Wall Street'te dün görülen düşüşlere paralel olarak gerilerken yatırımcılar ABD'de faiz indirimi beklentilerini korudu. Ancak dün Fed'in açıklamalarının ardından faiz indirimi başlangıç tarihi tahminlerini bir miktar öteledi.

Politika faizini yüzde 5.25-5.5 aralığında sabit tutan ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyon tamamen kontrol altına alınmadan faizlerin indirilmeyeceğini belirtti.

Kararın ardından enflasyonda düşüşün devam edeceğini öngören yatırımcılar faiz indirimleri geciktikçe reel faizin keskin şekilde yükseleceği, bu nedenle faiz indirimleri bir kere başladıktan sonra seri şekilde devam edeceği yönünde pozisyon aldılar.

HAZİNE TAHVİLLERİNDE KESKİN GERİLEME



Buna paralel olarak ABD Hazine tahvillerinin getirileri keskin şekilde gerilerken, 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 12 baz puan düşüşle yüzde 3.91'e indi. Ancak getiriler Asya piyasalarındaki işlemlerde sınırlı yükselişle yüzde 3.950'ye çıktı.

Dolar, faiz indiriminin tahminlerden geç gerçekleşeceği beklentisiyle euro karşısında dün tırmandığı yedi haftanın zirvesine yakın seyretti.

New York Community Bancorp bankasının beklenmedik şekilde zarar etmesinin ardından hisseleri yüzde 37 düşüşle ABD'de orta ölçekli bankalara ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi ve hisse piyasaları üzerinde baskı yarattı.