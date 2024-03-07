Dövizde yükseliş sürüyor! Euro TL'de tüm zamanların rekoru: Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:32

Güncelleme: 07.03.2024 - 09:32

Enflasyonun tahminleri aşması ve yurtiçinde artan döviz talebinin ardından dün banka kredilerinde ek sıkılaşma adımı atan TCMB, yine dün sinyalini verdiği kredi büyümesine bağlı zorunlu karşılık düzenlemesinin ayrıntılarını da bugün yayımladı. Uygulama kredi büyümesi belirlenen eşikleri aşan bankaların maliyetlerini artıracak.

TCMB bu iki adımın yanı sıra parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmakta olduğu uyarısında bulunmuştu.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncularının bir kısmı TCMB tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti. Bazı piyasa katılımcıları TCMB'nin seçimlerden sonra faiz artırımına gideceği tahmininde bulundular.

Enflasyon eğilimde bozulma görürse para politikası duruşunu daha da sıkılaştıracağı uyarısında bulunan TCMB, böylece krediler tarafında iki ayrı adım atmış oldu. Ancak bazı analistler politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki aktarım mekanizmasını güçlendirmek isteyen merkez bankasının söz konusu adımlarını gecikmiş adımlar olarak nitelediler.

Bir analist, talebi ve dolayısıyla enflasyonu artıran kredi büyümesinin son haftalarda güçlü seyrettiğine dikkat çekerek, "Başkan yardımcısının enflasyon raporundaki bağlantıları onaracağız sözü aslında doğru bir ifade. Politika faizinin artırılmasına gerek olmadığını söyleyebilirsiniz. Fakat böyle diyorsanız atılan bu makro ihtiyati adımların daha erken atılabileceğini de kabul etmeniz gerekir" dedi.

Önceki gün döviz piyasasındaki "gereksiz volatiliteyi engellemek" için bankalarla görüşen TCMB dün art arda ikinci defa 463 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yaptı. Böylece toplam döviz satım pozisyonu büyüklüğü 1 milyar doları aşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri hafta ortasında 321 baz puan ile 5 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra dün hafif gerileyerek 317 baz puandan kapandı.

TL'DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar/TL bugün yüzde 0.2 yükselişle 31.83 seviyesinde güne başlarken, değer kaybı şubat sonundan bu yana hızlandı. Eylül başından bu yana düzenli olarak değer yitiren TL sadece mart ayının ilk haftasında yüzde 1.8 değer kaybetti. TL, Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşamıştı. Foreks piyasalarda Euro TL ise 34.84 ile zirve tazeledi.

Bugün yurtiçinde döviz rezervi başta olmak üzere TCMB'nin yayımlayacağı haftalık veriler izlenecek. Bankacılar TCMB'nin döviz rezervlerindeki gerilemenin devam ettiğini, TCMB'nin net rezervlerinin 1 milyar dolar, brüt rezervlerinin ise 2 milyar dolara yakın gerileyeceğini hesaplıyorlar.

Küresel piyasalara bakıldığında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre önünde gerçekleştirdiği sunumda yatırımcılara faizlerin bu yıl düşeceği güvencesini vermesinin ardından Asya borsaları yükselirken, dolar kayıplarını telafi etmeye çalıştı.

Powell'ın açıklamalarının ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) TSİ 1615'te açıklayacağı faiz kararı izlenecek.

Japonya'da ise ABD ve Avrupa'daki beklentilerin aksine gevşek para politikasının sıkılaşacağı, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yakın zamanda negatif faiz oranlarını sonlandırmak üzere adım atması bekleniyor.