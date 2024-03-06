Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk...Dolar 32 TL'yi gördü!

Dolar Türk Lirası karşısında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 23:32
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk...Dolar 32 TL'yi gördü!
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Günlerdir 30 TL bandının yukarısında seyreden dolar kuru, bu akşam (6 Mart) saatlerinde 32 TL seviyelerine ulaşarak Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek seviyesini gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen günlerde döviz yükselişinin duracağını belirtmişti.

Ekonomi uzmanları ise 31 Mart seçimlerinden sonra dolar ve Euro'nun yükselişinin hız kazanacağı uyarısında bulunmuştu.

Dolar kısa bir süre 32 TL bandında kalsa da gerileyerek 31 TL seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.


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