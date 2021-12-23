‘Etiket’te dolar kaosu
Dolardaki gerileme nedeniyle tüketici fiyatlarda düşüş beklerken üretici, enflasyona atıfla yeni zamların durabileceğini, kısa dönemde ise indirimin zor olduğunu söylüyor.
Doların birkaç günde önce 18 TL’yi aşarak rekor kırması ve sonrasında yeni açıklanan “gizli faiz artışı” politikasıyla 13 TL’ye gerilemesi, enflasyonun altında ezilen halkın “artan fiyatlar neden inmiyor” sorusunu daha fazla sormasına neden oluyor. Sosyal medyada birçok tüketici fiyatların düşürülmesi için kampanyalar düzenlerken, reel sektörün temsilcileri ise enflasyona atıfla maliyetlerin fiyatlara tam olarak yansıtılmadığını hatırlatıyor. TÜİK kasım ayıyla ilgili yıllık tüketici enflasyonunu (TÜFE) yüzde 21.3, üretici enflasyonunu (Yİ-ÜFE) yüzde 54.6 açıklamıştı.
Markalardan indirim açıklamaları gelirken, piyasada yeni araç sorununun sürdüğünü hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, indirimin özellikle 2. ele kısa sürede yansımayacağını belirtti.
"HAMMADDE SORUNLU"
Yalçın, “Bu insanlar da ticaret yapıyor. Pahalıya aldıklarını ucuza satamazlar“ dedi. Dolarla yükselen maliyetlerin henüz raflara tam yansıtılmadığını söyleyen gıda toptancısı Mega Center Başkanı Kemal Altınkılıç şöye konuştu: “Ama doların gerilemesi piyasalara büyük ümit verdi. Eğer buralarda bir yerde sabitlenirse indirimler gelecektir.” Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Aykut Dinler de şuna dikkat çekti: “Bugün market ve kuruyemişçiler yılbaşı hazırlıkları için zamlı fiyatlardan ürün aldı. Bunlar bitince dolar neyse o fiyattan tekrar alacaklar. O zaman bir indirim yapabilirler.” Yine Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, “Bu hammadde fiyatları varken indirim çok kolay olmaz” derken, Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanı Davut Doğan, tedarikçilerle pazarlık halinde olduklarını belirtti.
SUNİ ZAMLAR VAR
Tüketici Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal ise şuna dikkat çekti: “Artan maliyetlere dayalı zamlar var elbette ama fırsatçılıktan doğan suni zamlar da var. Bunlara yönelik sıkı tedbirler alınması gerekiyor artık.”
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