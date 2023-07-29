Dövizden TL'ye dönüş için yeni karar

Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk Lirası'na çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

AA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:21
Dövizden TL'ye dönüş için yeni karar
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TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnası, kurumların 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcut düzenleme kapsamında, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor.

Kararla, söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.


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