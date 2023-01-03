DS'in yeni Formula E aracı E-Tense FE23 tanıtıldı

03 Ocak 2023 Salı, 10:51

DS Penske, DS E-Tense FE23 aracını, Valencia’da (İspanya) gerçekleştirilen ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası dokuzuncu sezon resmi testi öncesinde tanıttı. Tanıtım sonrasında sezon öncesi testler de tüm takımların katılımıyla Valencia’da yapıldı.

Daha hafif, daha verimli ve daha güçlü olan üçüncü nesil yüzde 100 elektrikli yarış otomobili, DS Automobiles’in yarış bölümü DS Performance tarafından geliştirildi. DS E-Tense FE23’ün direksiyonuna şu anki dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne ve elektrik kategorisindeki tek çifte şampiyon Jean-Eric Vergne geçiyor. Dokuzuncu sezonun ilk yarışı 14 Ocak’ta Meksika’da yapılacak.

FORMULA E DÜNYA ŞAMPİYONASI



DS Automobiles, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nda kendi tarihi açısından önemli bir kilometre taşına daha imza atıyor. 2019 ve 2020 yıllarında ardı ardına hem Pilotlar hem Takımlar Şampiyonluğu’nu iki defa elde etmesinin yanı sıra 10 galibiyet, 15 pole pozisyonu ve 28 podyum gibi bir dizi benzersiz rekor kıran Stellantis destekli ekip, 2022-2023’teki dokuzuncu sezon mücadelesinde kullanacağı DS E-Tense FE23’ü resmen tanıttı. Siyah ve altın rengi boyasıyla hemen fark edilen üçüncü nesil, elektrikli otomobilde selefine kıyasla bir dizi önemli değişikliğe yer veriliyor.

Üçüncü nesil araçlar, 280 km/sa maksimum hıza ve aynı zamanda ikinci nesil araçtan 60 kg daha düşük ağırlığı sayesinde Formula E Dünya Şampiyonası’nda şimdiye kadar görülen en hızlı araç olma özelliği taşıyor. Ancak büyük önem taşıyan verimlilik konusunda da hatırı sayılır gelişmeler kaydediliyor. Bir Formula E yarışındaki kullanılan enerjinin %40’ından fazlasının frenleme sırasındaki geri kazanımdan elde edilmesi bu alandaki önemi artırıyor.

Ayrıca DS E-Tense FE23, ikinci nesil otomobildeki 250 kW’a kıyasla 350 kW güç üretmesi ve dört tekerlekten çekiş sayesinde hem daha güçlü hem de daha kıvrak. Yeni ön aktarma organları, arkaya fazladan 250 kW ekleyerek geri kazanım kapasitesini ikiye katlıyor ve toplam gücü 600 kW’a çıkarıyor. Son olarak, yeni ön aktarma organları sayesinde üçüncü nesil araç, hidrolik arka frenleri olmayan ilk Formula E aracı olarak dikkat çekiyor.

SEZON ÖNCESİ TESTLER

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın geleneksel sezon öncesi testleri, İspanya’nın Valencia kentindeki ünlü Ricardo Tormo pistinde gerçekleştirildi. Yedi zamanlı seans boyunca, dokuzuncu sezon için katılan 11 takım, tamamen elektrikli, üçüncü nesil yarış araçlarında ilk kez kafa kafaya mücadele etti. DS Penske ekibi, bu zorlu ilk sınavdan, DS E-Tense FE23’ün direksiyonundaki Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne sayesinde güçlü performanslarla çıktı.

Biri Formula E’nin son şampiyonu, diğeri iki şampiyonluk sahibi olan pilotlar, zorlu rekabete rağmen, DS Performance tarafından geliştirilen yeni yarış aracını zaman çizelgelerinin en tepesine yerleştirmeyi başardı.

YENİ ALTYAPI

Formula E’nin dokuzuncu sezonu, yenilikçi üçüncü nesil araç, başlangıç çizgisindeki 11 takım ve yenilenen spor yönetmelikleriyle 2014’te ilk kez verilen starttan bu yana en rekabetçi sezonlardan biri olmayı vaat ediyor. Yarış mesafeleri artık zamandan çok tur sayısına göre belirlenirken, takımlar pit stoplar sırasında Atak Modları’nı hızlıca şarj edebiliyorlar.

DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti: “DS E-Tense FE23’ün geliştirilmesi için yürüttüğümüz çok yoğun çalışmaların ardından, Valencia testleri nihayet gerçekleştirildi. Orada hepimiz bir araya geldik ve rakiplerimizin performansı hakkında fikir edinme fırsatı bulduk. Bize çok olumlu işaretler veren ama aynı zamanda rekabet seviyesinin son derece yüksek olacağını ve dokuzuncu sezonun çok yakın mücadelelere sahne olacağını gösteren yoğun bir hafta sonuydu.”

Son Formula E Dünya Şampiyonu Stoffel Vandoorne: “Sezon öncesi testler için tekrar Valencia’ya gelmek gerçekten heyecan vericiydi! Seanslar bizim için son derece olumlu geçti. Yeni aracımız hakkında çok şey öğrendik. Meksika’da sezonun ilk yarışında mücadeleye çıkmadan önce sağlam bir temel oluşturmuş olduk.”

2018 ve 2019 Formula E şampiyonu Jean-Éric Vergne: “Her şey çok güzel geçti! Araçtan ve takımla yapılan tüm çalışmalardan memnunum. Bu test günleri, verileri analiz etmek ve nasıl geliştirebileceğimizi belirlemek için çok önemli. Tabii ki çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ama burada performansımız çok iyi olduğu için kendime güveniyorum.”



