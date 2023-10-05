DTÖ küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2023 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,7’den 0,8’e çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:42
DTÖ küresel büyüme tahminini düşürdü
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin görünümü ve istatistiklere ilişkin ekim ayı raporunu yayımladı.

AA’nın rapordan aktardığına göre büyüme tahmininin yüzde 1,7’den 0,8’e düşürülmesine gerekçe olarak, ‘yapışık yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, Çin emlak piyasasındaki sıkıntılar ve Ukrayna’daki savaşın küresel ekonomik görünümü olumsuz etkilemesi’ gösterildi.

Ekonomilerin gelecek yıl istikrarlı büyümesiyle birlikte küresel mal ticaretinin 2024’te yüzde 3,3 artacağı tahmin edildi.

Örgüt, nisan ayındaki tahmininde gelecek yıl için 3,2’lik büyüme öngörmüştü.


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