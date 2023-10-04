Zeekr Ortadoğu ülkeleri ile büyümesini sürdürüyor
Çinli elektrikli araç üreticisi Zeekr, yeni bir pazar olan İsrail'e girdiğini duyurmasının üzerinden üç aydan kısa bir süre geçtikten sonra, Ortadoğu'da 4 ülkeye daha açıldı.
Zeekr, elektrikli araç alanında nispeten yeni bir marka olmasına rağmen, gündemde sürekli olarak yer alıyor çünkü "fütüristik" elektrikli araç serisini ve satıldıkları bölgeleri sürekli olarak büyütüyor.
Sadece 18 ay içinde 100 binden fazla elektrikli araç ürettikten sonra, Geely'nin sahip olduğu elektrikli araç üreticisi, ilk iki pazarı olan İsveç ve Hollanda'da ön siparişlerin açılmasıyla başlayan Avrupa'ya genişleme planlarını paylaşarak küresel pazarda çalışmaya başladı.
Bununla birlikte, amiral gemisi 001 sedan ve yeni X SUV'un ilk sevkıyatları Çin'den yola çıkarken Zeekr'in 2024 yılına kadar Almanya da dahil olmak üzere en az altı AB pazarına ve 2026 yılına kadar Batı Avrupa'daki pazarların çoğuna genişleyeceği daha önce açıklandı. Otomobil üreticisi Kazakistan'da da elektrikli araç satışlarının başlayacağını doğruladı.
Geçen temmuz ayında Zeekr, Ortadoğu'daki ilk pazarı olan İsrail'e bu yılın 4. çeyreği gibi erken bir tarihte girmeyi planladığını doğruladı. Ancak şimdi ZEEKR, Ortadoğu'da dört ülkede daha ortaklıklarını genişletiyor ve teslimatlar İsrail'i yakından takip ediyor.
Zeekr, elektrikli araçlarını Ortadoğu'da satmak için dört yeni ortaklık imzaladı. Bu ortaklıklar; Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) AW Rostamani Holdings, Suudi Arabistan'da Wallan Trading Company, Katar'da Blue Lake Motors ve Bahreyn'de Y.K. Almoayyed & Sons.
Zeekr Ortadoğu'daki ilk teslimatlarına 2024 yılının ilk çeyreğinde başlamayı planlıyor.
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