Zeekr Ortadoğu ülkeleri ile büyümesini sürdürüyor

Çinli elektrikli araç üreticisi Zeekr, yeni bir pazar olan İsrail'e girdiğini duyurmasının üzerinden üç aydan kısa bir süre geçtikten sonra, Ortadoğu'da 4 ülkeye daha açıldı.

Zeekr, elektrikli araç alanında nispeten yeni bir marka olmasına rağmen, gündemde sürekli olarak yer alıyor çünkü "fütüristik" elektrikli araç serisini ve satıldıkları bölgeleri sürekli olarak büyütüyor.