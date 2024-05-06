Düğün yemeği fiyatları uçtu!
Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, düğün ve nikah törenlerinde sunulan yemek hizmetinin 800 liraya kadar çıktığını belirtti.
Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, düğün sahiplerinin et yemeği istediği takdirde yemek fiyatının 800 liraya çıktığını belirtti.
Düğün sezonunda işleri yemek olmayan fırsatçıların ortaya çıktığını savunan Bozdağ, en çok zehirlenme vakalarının düğün yemeklerinde görüldüğünü söyledi.
Bozdağ, bu durumun önüne geçmek için yurttaşları YESİDEF’e bağlı firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı.
Bozdağ, düğün ve nikah törenlerinde sunulan yemek hizmetinin 350 ila 650 lira bandında değiştiğini aktardı. Ordövr tabağının ardından genellikle paçanga böreğinin tercih edildiğini belirten Bozdağ, "Düğün sahipleri et yemeği isterse fiyat 800 liraya çıkıyor. Tavuk yemeği isterse 600 liraya düşüyor. İnsanlar bu ekonomik şartlarda ucuz olduğu için genellikle tavuk tercih ediyor" dedi.
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