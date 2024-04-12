Evlilik cep yakıyor: Geçen yıl ortalama 300 bin TL olan düğün ve ev kurma maliyeti bu yıl 600 bin TL
Yüksek enflasyon ortamı evlenecek çiftleri de sıkıntıya soktu. Artan fiyatların yanı sıra taksit sınırlaması da zorladı. Beyaz eşya ve mobilya satıcıları destek için kamu bankalarını göreve çağırdı.
Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da başlıyor. Ancak yüksek enflasyon düğün alışverişi yapan çiftleri şoka sokuyor. Geçen yıl ortalama kalitede eşyalarla bir ev kurmanın maliyeti 300 bin TL civarındayken bu yıl 450-500 bin TL’yi buldu. Düğün masraflarını da ekleyince evlenmenin maliyeti 600 bin TL’ye yaklaştı. Fiyatlar artarken ekonomide sıkılaştırma politikaları doğrultusunda taksit sınırlaması getirilmesi ise beyaz eşya ve mobilya üreticilerinin tepkisine neden oldu. Üreticiler geçen yıllara göre düğün alışverişinde talebin düştüğü ve yurttaşların ucuz ürüne yöneldiğini belirtiyor. Türkiye’de yılda ortalama 700 bin çift evleniyor.
Düğün alışverişi de bahar aylarında başlıyor. Ancak bu yıl yüzde yüze yakın artan enflasyon bu yıl evlenecek çiftlerin en büyük sorunu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Elektrikli Ev Aletleri Komisyonu Başkanı Fadıl Hekimoğlu, alışverişlerde hareketliliğin başladığını belirtti. Ancak beklenen seviyelerde olmadığını anlatan
Hekimoğlu,
“Geçen yıla göre de düşük. Fiyatlar
beyaz eşyada yüzde 60-65 civarında
arttı. Mobilyada biraz daha fazla”
dedi. Ayrıca taksit sınırlamasının
tüketiciyi zorladığını da belirten
Hekimoğlu şunları söyledi:
“Perakende veya toplu alımlarda
özellikle çeyiz alımlarında düşük
taksit sayısı ve kredi zorluğu
tüketiciyi oldukça zorluyor. Bu
konuda bir gevşeme gerekli. En
azından 12 taksit yapılabilir.
Esnaf için de kart komisyonları
düşürülebilir. Bu konuda kamu
bankaları öncülük etmeli. Öte
yandan zaruri ürünlerde bir KDV
indirimi de gelebilir. Buzdolabı,
fırın gibi ürünlerde yüzde 20 olan
KDV yüzde 10’a çekilebilir.” dedi.
UCUZA İLGİ ARTIYOR
Tüketicinin orta ve alt segment
ürünlere yöneldiğini de söyleyen
Hekimoğlu, “Eskiden aralarındaki
fiyat farkı 3-4 bin TL’ydi şimdi 15-20
bin TL oldu” dedi.
Ev mobilyası kategorisinde son
yıllarda sepet fiyatlarının oldukça
yükseldiğini söyleyen Konfor
Mobilya İcra Kurulu Üyesi Akın Can
ise şu bilgileri verdi: “Bu durum
tüketicilerde satın alma güçlüğüne
yol açıyor. Tüketiciler yüksek
sepet ortalamalarına sahip ürünleri
yüksek taksit seçenekleri ile aylık
alım güçlerine indirgeyebiliyor.
Bu sebeple taksitlerde ekstra bir
sınırlama olmamalı. Tüketicilerimize
rekabetçi ve ulaşılabilir bir
fiyatlama sunmaya çalışsak da artan
maliyetler ile listelerimiz 30-60 gün
arasında güncelleniyor. Maliyet
artışı nedeniyle hemen hemen her
ay sonu liste güncelleme ihtiyacı
doğuyor.” ifadelerini kullandı.
DÖVİZ ARTIŞI ETKİLEYECEK
Taksit sınırlamasının tüketiciyi olumsuz etkilediğini söyleyen Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş ise şunları söyledi: “Bu etkiyi minimuma indirmek amacıyla finans kuruluşları ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ödeme seçeneklerini çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Fiyatlara gelince bu dönem sadece asgari ücret artışlarının maliyet üzerine etkisini yansıttık. Döviz kurundaki artışların maliyetlerimize etkisi olacağı için kontrollü bir artış yaşanacaktır.” Küçük ev aletleri markası Arzum’un Yönetim
Kurulu Başkanı
Murat Kolbaşı ise “Bizim segmentte
‘fiyat artacak ve taksit düşecek’
korkusu satışları diri tuttu. Yılın
ilk üç ayında satışlar yüksekti.
Önümüzde Anneler Günü var o da
talebi diri tutmaya devam edecek”
diye konuştu.
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