Yayınlanma: 11.03.2025 - 23:27

Güncelleme: 11.03.2025 - 23:27

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ile diğer hak sahiplerine ödenen emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Dul ve yetim ikramiyeleri de emekli ikramiye zammına göre artacak. Peki, Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar?

2025 RAMAZAN BAYRAMI DUL VE YETİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak.

Hayatını kaybeden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek.

Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.

Buna göre;

-Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.

-Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.

-Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.

DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.

Dul ve yetim bayram ikramiyelerinin de bu tarihler arasında yatırılması bekleniyor. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak.