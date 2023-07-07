Dünya Altın Konseyi: Altın fiyatları destekleyici olmaya devam edecek

Dünya Altın Konseyi (WGC) altın fiyatlarının gelecek dönemde destekleyici görünüm sergilemeye devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 14:54
Dünya Altın Konseyi: Altın fiyatları destekleyici olmaya devam edecek
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Dünya Altın Konseyi (WGC) raporunda, gelişmekte olan merkez bankalarının parasal sıkılaştırma süreçlerinin sonuna yaklaştığı, piyasalardaki ortak beklentinin ABD ekonomisinin bu yılın sonlarına doğru ılımlı bir daralma kaydetmesi yönünde olduğu belirtildi.

Raporda, “Bu ortamda, altının yılın ilk yarısındaki pozitif getirilerini takiben, daha zayıf dolar ve tahvil getirilerinin de etkisiyle destekleyici bir görünüm sergilemeye devam etmesini bekliyoruz” İfadesine yer verildi.

Konseyin raporunda, “Ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde altın daha güçlü bir yatırım talebi ile karşılaşacaktır. Tam tersine (ekonomide) yumuşak bir iniş ya da daha sıkı bir para politikası (altında) yatırımların azalmasına yol açabilir” değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, yatırımcıların para politikası ile ekonomik performans arasındaki tarihsel boşluk göz önüne alındığında sert bir inişin hala devam edebileceğinden endişe duyduğu belirtildi.


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