Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:15

Güncelleme: 06.07.2023 - 15:15

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup kurma çalışmalarında sona gelindi. İki parti TBMM'de grup kurma konusunda uzun süredir görüşmeler yürütüyordu. Peki, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi birleşti mi? Saadet Partisi ve Gelecek Partisi hangi isim altında birleşti? İşte ayrıntılar...

SAADET PARTİSİ VE GELECEK PARTİSİ BİRLEŞTİ Mİ?

CHP listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 20 vekil ile Meclis'te grup kurma kararı aldı. İki parti lideri ortak açıklama yaparak dilekçenin bugün TBMM'ye teslim edileceğini açıkladı. Grup Başkanı'nın Gelecek Partili isim olacağı belirtildi.

SAADET PARTİSİ VE GELECEK PARTİSİ HANGİ İSİM ALTINDA BİRLEŞTİ?

CHP listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 20 vekil ile Meclis'te grup kurma kararı aldı. İki parti lideri ortak açıklama yaparak dilekçenin bugün TBMM'ye teslim edileceğini açıkladı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu "Birçok konuda fedakarlık yaparak önemli bir adım attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı yapacağız.Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek." derken; Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise "Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi de bir fedakarlıkta bulundu. Bizim amblemimiz altında birleşerek Meclis'te grup oluşturmaya karar verdik." dedi.

GRUP BAŞKANI HANGİ PARTİDEN OLACAK?

Ortak bir basın açıklamasında grubun Saadet Partisi çatısı altında oluşturulacağı ve gelecek hafta ilk grup toplantısının yapılacağı ifade edildi. Bugün Meclis'e ortak grup kurma talebiyle dilekçe verileceği ifade edilirken Grup Başkanı'nın Gelecek Partili isim olacağı dile getirildi.