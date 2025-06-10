Dünya Bankası'dan son değerlendirme: Türkiye'nin yıl sonu büyüme oranı tahmini açıklandı!

Türkiye'nin 2025 yılı büyüme tahmini, Dünya Bankası tarafından yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltildi. Aynı zamanda, 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürüldü.

EKONOMİDE İVME KAYBI MI İVME KAZANIMI MI?

Dünya Bankası'nın yeni büyüme tahmini, Türkiye'nin ekonomisinin bu yıl nasıl bir seyir izleyeceğini merakla bekleyenleri düşündürmeye devam ediyor. Banka, 2024'ün son çeyreğindeki güçlü büyüme ivmesinin devamına ve petrol fiyatlarının düşmesine bağladığı beklentileriyle, ekonomide ivme kazanıp kazanamayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

TÜKETİMDEKİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

Türkiye'de devam eden dezenflasyon sürecinin, 2026 ve 2027'deki büyüme üzerinde nasıl bir etkisi olacağı, ekonomi uzmanlarının dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor. Tüketimdeki gelişmelerin, büyüme rakamlarını nasıl etkileyeceği, henüz belirsizliğini koruyor.

DÜNYA BANKASI'NDAN SON DEĞERLENDİRME

Dünya Bankası, küresel düzeyde 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,3'e düşürürken, 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e indirdi. Bu değişiklikler, küresel ekonomideki mevcut durumun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

KÜRESEL EKONOMİDE MEVCUT DURUM

Küresel ekonomideki gelişmelerin, Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkileyeceği, ekonomi uzmanlarının merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Dünya Bankası'nın son değerlendirmesi, küresel ticaret, sanayi üretimi, tüketim harcamaları ve yatırım harcamaları gibi konulara da dikkat çekerek, Türkiye'nin ekonomisinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.