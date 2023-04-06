Dünya Bankası, deprem sonrasında Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 17:21

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 17:21

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı ECA (Avrupa ve Orta Asya) Ekonomik Güncelleme Raporu bugün yayımladı.

Rapora göre, Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 3,2, 2024-2025 yıllarında ise yüzde 4,2 büyümesini öngördü. Yeni oranlarla birlikte Dünya Bankası’nın büyüme tahminleri ocak raporundaki oranlara göre artış gösterdi.

Önceki rapora göre, Dünya Bankası’nın 2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 0,5 puan, 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 0,3 puan arttı.

RAPORDAN ÖNE ÇIKANLAR

Rapordan öne çıkan bazı bulgular şöyle oldu: