Dünya Bankası ile imzalanan, mültecilere tarımda istihdam şartlı anlaşma Meclis’i karıştırdı: ‘Bu nasıl bir ihanettir’

2028’e kadar 11 bin Suriyeli’ye devlet tarafından tarım alanında şart konulduğu ortaya çıktı. AKP’lilerin reddetmesi üzerine muhalefet ‘belgeyi’ gösterdi. İYİ Parti’li Ömer Karakaş, “Milyonlarca işsizimiz varken bu şart nasıl kabul edilir” diye sordu.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00
Dünya Bankası ile imzalanan, mültecilere tarımda istihdam şartlı anlaşma Meclis’i karıştırdı: ‘Bu nasıl bir ihanettir’
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TBMM’de Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’nin görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş dikkat çeken bir konuyu gündeme getirdi. Karakaş, Türkiye’de tarımın planlı bir şekilde çökertildiğini, hayvancılığın bitme noktasına geldiğini, tarım arazilerinin de yabancılara satılmaya başlandığını anlattı.

Tarım ve hayvancılıkta istihdamın Suriyeli ve Afganlara terk edildiğini kaydeden Karakaş, 2028 yılına kadar 11 bin Suriyeli sığınmacıya devlet tarafından tarım alanında kadro verilmesi şartı konulduğunu söyledi. Karakaş, “Türkiye’de yaklaşık 250 bin koyun sürüsü bulunmaktadır, bunların yüzde 90’ının çobanı maalesef yabancı uyrukludur, bu yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım Bakanlığı’mız arasında yapılan bir anlaşma gün yüzüne çıktı. Buna göre özellikle Suriyeli sığınmacıların kalıcı olması için tarım ve hayvancılık alanında bakanlığımıza destek verilmesi öngörülmektedir. Milyonlarca işsizimiz varken 11 bin Suriyeliye kadro verilmesi şartını nasıl kabul edersiniz? Bu nasıl bir ihanettir?” tepkisini gösterdi.

“Ülkenin tarım ve hayvancılığını çökerten iktidar, ekonomisini batıran tek adam rejimi, üç beş dolara el açıp karşılığında ise Suriyeli sığınmacılara kadro verileceğinin taahhüdünü veriyor” diyen Karakaş, bu kredinin 12 milyar dolarının özel sektör yatırımlarına ve yap-işlet-devret projelerine ayrıldığını da belirterek “Anlaşılan o ki iktidar Dünya Bankası’nın mülteci dayatmasına, beş’li çeteye bütçe oluşturmak için onay vermiş durumda. Yani iktidar giderayak ülkeyi batırırken yandaşlarını kayırmayı da ihmal etmemiş” ifadelerini kullandı.

Karakaş’ın konuşmasından bir süre sonra AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz istedi. Zengin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştüğünü, kesinlikle böyle bir şey olmadığını ifade ettiğini söyledi. Bunun üzerine Karakaş da şöyle dedi:

BAKANIN HABERİ YOK!

"Sanırım sayın grup başkan vekilimizin haberi yok ama sayın tarım bakanı okursa 34. sayfada bu benim kürsüde söylediklerimi görecektir” çıkışını yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise ellerinde belgesi olduğunu, istenirse gösterebileceğini söyledi.

Zengin, Tarım Bakanı’ndan kamuoyuna yazılı bir açıklama yapmasını rica edeceğini söyledi. Bu arada Karakaş, anlaşma metnini AKP Grup Başkanvekili Zengin’e de iletti.  


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