Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2'ye, 2023 içinse yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürdü.
Dünya Bankası Türkiye için 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminlerini indirdi. Buna göre, Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3’ten yüzde 2’ye, 2023 yılı için ise yüzde 4’ten yüzde 3’e çekildi.
Dünya Bankası yüksek borçluluk, artan gelir eşitsizliği ve yeni varyantların gelişen ekonomilerde toparlanmayı tehdit ettiğini belirtti. Banka ABD, Euro Bölgesi ve Çin’in büyüme tahminlerini de düşürdü.
BloombergHT'nin haberine göre, küresel büyüme tahmini bu sene için yüzde 4.1’e, 2023 için yüzde 3.2’ye düşürüldü. Uzun süreli enflasyon, devam eden tedarik zinciri sıkıntıları ve yeni Covid-19 varyantlarının tüm dünyada büyümeyi olumsuz etkileyeceği ifade edildi.
Gelişen ülke ekonomileri için büyüme tahmini ise bu yıl 2021’deki yüzde 6.3’ten yüzde 4.6’ya düşmesi bekleniyor.
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