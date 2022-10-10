Dünya Bankası ve IMF toplantılarında ana gündem çoklu kriz
Dünya Bankası ve IMF’nin olağan sonbahar toplantısı bugün ABD’nin başkenti Washington'da başlıyor. 16 Ekim'e kadar sürecek zirvede, toplantılar Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katılacak.
Dünya Bankası ve IMF’nin bugün başlayacağı toplantıların açılışını IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass yapacak. Dünya Bankası’nın Küresel Ekonomik raporu ise 11 Ekim’de açıklanacak. Ayrıca, 13 Ekim’de IMF temsilcileri TSİ Saati ile 15.00-15.45 ve Dünya Bankası temsilcileri ise 15.45-16.30 arası basın toplantıları yapacak.
Bloomberg HT'den Ali Çınar'ın aktardığına göre, G-20 Hazine ve Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının toplantıları da zirvenin önemli bir ayağını oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 11 Ekim’de Washington'a gelecek ve 14 Ekim akşamı yurda dönecekler. Hazine Bakanı Nebatİ’nın, bazı ülkelerin Hazine ve Maliye Bakanları ile ikili görüşmesi ve iş dünyası temsilcileri ile ayrıca bir araya gelmesi bekleniyor
PROTESTOLARIN OLUP OLMAYACAĞI MERAK EDİLİYOR
Bu haftaki Dünya Bankası/IMF toplantılarında, Rus heyetinin konuşmalarının, ABD ve AB yetkililerin Nisan 2022’de olduğu gibi salonu terk edip protesto edip etmeyeceği merak edilirken, Biden yönetiminin Dünya Bankası Başkanı David Malpass arasındaki son durumda merak ediliyor. Zira Malpass’ın, Biden yönetimi ile ters düşen iklim değişikliği açıklamaları sonrası Washington DC’de Biden yönetimi tarafından rahatsızlık ortaya çıkmıştı
Bu haftaki toplantıların konu başlıkları ise şunlar: Küresel ekonomik kriz ile mücadele, Gıda güvenliği, İklim ile mücadele, yolsuzluk ile mücadele, Kurumsal borç ve dijitalleşmenin rolü, Kriz zamanında sürdürülebilir, kaliteli altyapı yatırımı; özel sektörün, hükümetlerin ve Çok-taraflı Kalkınma Bankaları'nın rolü, Yükselen enerji fiyatlarının Avrupa haneleri üzerindeki etkisi, Covid-19 sonrası ücret dinamikleri ve ücret-fiyat spiral riskleri, Tedarik zinciri kesintileri ve önlemler, Avrupa'daki Ukraynalı mülteci krizine yönelik politikalar, Eğitime yatırım yapmak, Fiyat istikrarı için risk yönetimi yaklaşımı. Gelir, ticaret ve güvenlik sınırlarında gelişmekte olan ülkelerde gümrük kapasitesinin artırılması olarak sıralandı.
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