Krizin yolu IMF'ye çıktı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:54

Salgın, ardından gelen Rusya - Ukrayna savaşı ve enflasyon onlarca ülkeyi International Monetary Fund'a (IMF) zorladı. Financial Times'ın IMF verilerinden yaptığı analize göre ağustos sonunda, IMF'nin 44 ayrı programda 140 milyar dolar kredi hacmi yarattığını gösteriyor. Bu rakamın önümüzdeki aylarda daha da yükselmesi bekleniyor. Anlaşmaya varılan ancak henüz ödenmemiş krediler de dahil olmak üzere IMF’nin toplam taahhütleri şimdiden 268 milyar dolardan fazla.

Son yıllarda pandemi, Rusya Ukrayna savaşı ve küresel faiz oranlarındaki keskin artış gibi nedenler düzinelerce ülkeyi IMF yardımı aramaya zorladı. Böylece borçlanma maliyetleri arttıkça önümüzdeki aylarda daha da büyümesi beklenen ödenmemiş borç miktarı şimdiden rekor seviyelere ulaştı.

KURTULUŞ ARAYIŞI

Şu anda Lübnan, Rusya ve Surinam ile birlikte pandemide temerrüde düşen Zambiya ve Sri Lanka, borçlarını yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak IMF kurtarma paketlerini müzakere ediyor. Gana, Mısır ve Tunus da benzer bir destek için çeşitli ön görüşmelerde bulunuyor.

Öte yandan kuruluş ağustos sonunda Pakistan için 1,1 milyar dolarlık bir kurtarma paketini onaylarken Arjantin de destek programının bir parçası olarak önümüzdeki birkaç hafta içinde 3,9 milyar dolar alacak.

ALACAKLAR BÜYÜYOR

Boston Üniversitesi Küresel Kalkınma Politikası Merkezi’nden Kevin Gallagher dünyanın en yoksul 55 ülkesinin bu yıl ve 2023’te yaklaşık 61 milyar dolar ve 2024’te neredeyse 70 milyar dolar borç geri ödemesi ile karşı karşıya olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar IMF’nin çoğu zaman borç verme sınırının üstünde ödemeler yaptığını, bunun gelecekte başka ülkeleri de zor durumda bırakabileceğini belirtti.