Dünya Bankası’ndan alınan kredideki ‘mülteci’ şartı Meclis gündeminde: ‘AKP kendine seçmen mi devşiriyor?’

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:54

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:54

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası’ndan alınacak 18 milyar dolarlık ek kredi ile birlikte toplam 35 milyar dolarlık bir kredi yükünün altına girdiğimizi duyurdu.

Açıklanan 35 milyar doların ardından gözler daha önce alınan 17 milyar dolarlık krediye çevrildi. Şimşek’in açıklaması ile ortaya çıkan ve ne zaman alındığı belli olmayan 17 milyar dolarlık kredi ise Meclis gündemine geldi.

CHP'DEN SORU ÖNERGESİ

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile ilgili soru önergesi verdi. Öztürk, söz konusu 17 milyar doların ne zaman ve hangi şartlarda alındığını ve akıbetini sordu. Öztürk aynı zamanda söz konusu kredinin bir bölümü ile ilgili “özel sektörün güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak” açıklamasını da sorarak “Eğer özel sektörü güçlendirmekten kasıt devlet garantili projelere yatırım ise, hangi projelere ne kadar finansman aktarılacağı kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?” dedi.

“AKP İKTİDARI KENDİNE SEÇMEN DEVŞİRİYOR”

Kredi şartlarında yer alan “Yaratılan istihdamın yüzde 50’sinin mülteci olması” konusunu da eleştiren Öztürk, “Hem kredi veriyorlar hem de mültecileri istihdam etme şartı koşuyorlar. Zaten Dünya Bankası’ndan kredi almamız tartışmaya açık bir konuyken, üstüne mültecileri istihdam etme şartının eklenmesi krediyi daha da tartışmalı bir hale getiriyor. Mültecilere istihdam sağlamak onları ülkemizde kalıcı hale getirmek demek değil midir? AKP iktidarı bir yandan kendine seçmen devşirirken bir yandan da ülkenin demografik yapısına müdahale ediyor. Merak ediyorum, kredinin kullanılmasında bu şart ne kadar bağlayıcı?” dedi. Öztürk sözlerine “Kendi vatan evlatlarımız işsizlikle, yoksullukla mücadele ederken; kimi evlatlarımız bu nedenle canına kıyarken mültecilere iş garantisi vermek hangi vicdana sığar? Siz bu vatanın evlatlarına bir gençlik borçlusunuz” diye devam etti.