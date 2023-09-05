Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolarlık kredi
Dünya Bankası, gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar kredi vermeyi planlıyor.
Dünya Bankası, gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt edecek.
Türkiye'ye yönelik kredi portföyünü iki kat artışla 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.
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