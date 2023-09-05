Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolarlık kredi

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:55

Güncelleme: 05.09.2023 - 16:24

Dünya Bankası, gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt edecek.

Türkiye'ye yönelik kredi portföyünü iki kat artışla 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.