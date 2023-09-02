Beyne giden mikroplastiklerin, davranışları değiştirdiği keşfedildi

Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:46

Güncelleme: 02.09.2023 - 15:46

International Journal of Molecular Sciences adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, giderek artan plastik kirliliğinin vücutta nelere yol açabileceğine ışık tutuyor.

Indenpendent Türkçe'nin aktardığına göre, okyanuslardan atmosfere kadar gezegenin her yerinde biriken mikroplastiklere son dönemde insan vücudunun beyin, kalp ve akciğer gibi hayati organlarında bile rastlanıyor.

Ancak bu birikimin vücuda tam olarak nasıl zarar verebileceği açık değildi. Yeni çalışmadaysa bu konuda bazı endişe verici sonuçlar tespit edildi.

Rhode Island Üniversitesi'nden Prof. Jaime Ross liderliğindeki araştırma ekibi, mikroplastiklerin memelilerin beyninde iltihaplanmaya neden olduğunu keşfetti.

Deneyde üç haftalık süre boyunca farklı yaşlardaki farelere farklı yoğunluklarda mikroplastikle kirlenmiş su içirildi.

Ekip, farelerin beyinlerinde ve karaciğerlerinde iltihaplanma belirtileri, hayvanların davranışlarında da değişiklikler gördü. Bu değişiklikler özellikle yaşlı hayvanlarda belirgindi.

Davranış değişiklikleri, insanlarda demans hastalarında görülen semptomlara benziyordu.

"Bizim açımızdan bulgular çok çarpıcı. Verdiklerimiz yüksek dozda mikroplastikler değildi ama kısa bir süre içinde bu değişiklikleri gözlemledik" diyen Ross, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mikroplastiklerin bu etkilerinin arkasında cevaplanması gereken birçok soru var: Yaşlandıkça bu mikroplastiklerden kaynaklanan sistemik iltihaplanmaya karşı daha savunmasız hale gelinir mi? Vücudunuz onlardan kolay kurtulabilir mi? Hücreleriniz bu toksinlere farklı tepki mi veriyor?"