Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye afet kredisi
Dünya Bankası belediyelerin afetlerle mücadele kabiliyetlerini güçlendirmek için Türkiye'ye 449.25 milyon dolar tutarında kredi verdi.
Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, kredinin Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) kapsamında verildiği ve kredinin 2021 ile 2021 yıllarında deprem, sel ve orman yangını gibi felaketlerden zarar gören belediyeleri destekleyeceği ifade edildi.
Kredinin dün onaylandığı ifade edilen açıklamada, "Proje son zamanlardaki orman yangınları, sel ve depremlerden kaynaklanan acil ve en kritik yeniden yapılanma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra, sıklığı ve şiddeti giderek artan afet ve iklim risklerine karşı dayanıklılık oluşturmak için gerekli acil önlemleri proaktif bir şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır" denildi.
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