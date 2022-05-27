Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye yeni kredi
Dünya Bankası, Covid-19 ile mücadele ve aşı alımını desteklemek için Türkiye'ye 500 milyon dolarlık ek finansman sağlayacak.
Dünya Bankası, Covid-19 salgını ile mücadeleyi desteklemek ve ilerideki aşı alım maliyetlerini hafifletmek için Türkiye’ye 500 milyon dolar tutarında, 5 yılı geri ödemesiz 10.5 yıl vadeli ek finansman verilmesini onayladı.
Sözcü'de yer alan habere göre, yayımlanan bültende Dünya Bankası’nın Türkiye Acil Durum Covid-19 Projesi için ek finansmanın dün onaylandığı ifade edilerek, “Ek finansman, Türkiye’de güvenli ve etkili Covid-19 aşılarına erişimi sağlamak için orijinal kredinin ölçeğini yükseltmekte ve pandemiye karşı daha geniş bir sağlık müdahalesinin bir parçasını oluşturmaktadır… Proje, mevcut ve gelecekteki aşı alımlarının maliyetini karşılamaya yardımcı olacaktır” denildi.
Açıklamada 500 milyon dolara ek olarak Asya Altyapı ve Yatırım Bankası’nın (AIIB) da 250 milyon dolar tutarında finansman sağlayacağı ifade edildi.
Dünya Bankası daha önce aynı proje için Türkiye’ye 100 milyon dolar kredi vermişti.
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