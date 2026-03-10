Dünya borsalarına 'Trump' dopingi: Savaş bitiyor mesajı piyasaları uçurdu!

Batı Asya’daki savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı sert yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın çatışmanın yakında sona erebileceğini söylemesiyle tersine döndü. Trump’ın açıklamaları, petrol piyasasında arz kesintilerine ilişkin en olumsuz senaryoların bir bölümünün geçici olarak zayıflamasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda çatışmanın beklenenden daha hızlı ilerlediğini belirterek savaşın “tamamlanmış” bir aşamada olduğunu ifade etti.

Trump, öngördükleri 4-5 haftalık sürenin oldukça ilerisine geçildiğini belirterek savaşın yakın zamanda sona erebileceği yönünde mesaj verdi. Bu açıklamalar küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

DÜNYA BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Trump’ın açıklamaları sonrası, önceki günlerde sert kayıplar yaşayan dünya borsalarında yükseliş dikkat çekti.

Güney Kore’de KOSPI endeksi yüzde 5,35 artışla 5.532,59 puana yükselirken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,88 artışla 54.248,39 puana çıktı.

Türkiye’de BİST 50 endeksi yüzde 3,17 yükselerek 11.766,47 puana, BİST 100 endeksi ise yüzde 3,03 artışla 13.087,12 puana ulaştı.

Vietnam’da VN 30 endeksi yüzde 3,16 artışla 1.836,96 puana yükselirken, Avrupa tarafında da benzer bir görünüm öne çıktı.

AVRUPA ENDEKSLERİNDE POZİTİF SEYİR

Avrupa piyasalarında İsveç OMXS30 endeksi yüzde 3 artışla 3.082,61 puana yükseldi. İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 2,59 artışla 17.384,07 puana, Avusturya’da ATX endeksi yüzde 2,55 yükselişle 5.443,67 puana çıktı.

İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 2,45 artarak 45.104,50 puana ulaşırken, Euro Stoxx 50 endeksi de yüzde 2,42 yükselişle 5.822,66 puana çıktı.

Piyasalardaki bu yükseliş, savaşın küresel enerji arzına etkisinin sınırlı kalabileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle ilişkilendirildi.