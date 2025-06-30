Dünya Emekliler Günü'nde tepkiler yükseldi: 'Hakaret değildir de nedir?'

30 Haziran Dünya Emekliler Günü’nde Türkiye’de emeklilerin gündeminde geçim sıkıntısı ve hak mücadelesi vardı. Düşük maaşlar, sınırlı sosyal haklar ve yaşam standartlarındaki gerileme nedeniyle seslerini duyurmaya çalışan emekliler, bir kez daha meydanlardaydı.

'EMEKLİLİK HAK ARAMAKLA GEÇEN BİR HAYAT HALİNE GELDİ'

Hakkında kapatma kararı bulunan DİSK/Emekli-Sen'in Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Türkiye’de emeklilik sürecini “Yıllarca kendine ve ülkeye kattıklarını paylaşacağın mutlu günler demek değil; günlerini gasp edilen haklarını geri istemekle geçirmek demek. Yaşlılarının her gün sokakta hak istemek zorunda kaldığı tek ülkeyiz” sözleriyle özetledi.

Yavuz, emekli yoksulluğunun kader olmadığını belirterek bunun bilinçli siyasi tercihler sonucu ortaya çıktığını vurguladı.





'ŞEZLONGDA İNDİRİM HEDİYE DEĞİL HAKARET'

Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran da iktidarın emeklilere dönük uygulamalarını eleştirdi. Boran, emeklilere yönelik sosyal desteklerin yetersizliğine dikkat çekerek, “Şezlonglarda, semsiyelerde, tiyatro biletlerinde indirim; KYK ranzalarında tatil hediye etmek yılların emekçisine hakaret değildir de başka nedir?” ifadelerini kullandı.





HAK-İŞ'TEN ZAM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan da Emekliler Günü kapsamında yaptığı açıklamada mevcut sosyal güvenlik sisteminin hak kayıplarına yol açtığını dile getirdi. Temmuz ayında yapılacak maaş zammına ilişkin değerlendirmesinde ise, “Alım gücünü koruyacak ve yaşam standartlarını destekleyecek bir düzeyde olmalı” dedi.



