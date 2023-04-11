Dünya genelinde sigortasız doğal afetlerin büyüklüğü 159 milyar dolar: ‘Afet açığı’ büyük

Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli büyük depremler, hem bu tür afetler öncesi risk yönetimi hem sonrasındaki mali kayıpların karşılanması açısından sigortanın önemini bir kez daha gösterdi. Küresel Sigorta Birlikleri Federasyonu (GFIA) tarafından hazırlanan ve “siber, emeklilik, doğal afet, sağlık” risklerini kapsayan “Küresel Sigorta Koruma Boşlukları” konulu güncel rapor ise sigortalanabilir olan ya da olmayan risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen kayıpların her geçen gün arttığı, sigortalamadaki yetersizliklerin de önemli bir “koruma açığı” oluşturduğunu ortaya koydu.

PRİMLERDE İNDİRİM

Türkiye Sigorta Birliği’nin yayımladığı rapora göre depremleri de kapsayan küresel doğal afet koruma açığı 2021’de 159 milyar dolar oldu. 2011-2021’deki ortalama kayıp ise 139 milyar dolar oldu. Yine rapora göre küresel olarak sigortalı kayıpların payı 1991-2000’de ortalama yüzde 22 iken 2011-2020’de yüzde 36’ya yükseldi. Bu iyileşmeye karşın elde edilen sonuç, sigortalanabilir kayıpların yüzde 64’ünün sigortasız olduğu anlamına geliyor. Dolaylı kayıpların da dahil edilmesi halinde bu açığın çok daha büyük olacağı hesaplanıyor.

Doğal afetlere karşı koruma açığının giderilmesi için özel ve kamu paydaşlarının ortak çabasına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca sigortacılar, özel doğal afet risk modellemesi gibi uzmanlık yetenekleri sayesinde bu açığın giderilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Deprem kaynakları açıkları kapatmak için kullanılabilecek. Önemli araçlardan biri ise arazi kullanımı veya bina yönetmelikleri gibi çeşitli bağlamlarda önleme ve uyum çalışmaları yapmak.

Bu sayede yüksek riskli alanlarda yeniden inşayı teşvik etmeyerek hem sigortalı hem sigortasız kayıplar azaltılabilir. Raporda ele alınan örnekler kapsamında ayrıca özel konut sahipleri için deprem sigortası primlerinde vergi indirimi başarılı sonuçlar veriyor. Sigorta şirketlerinin depreme dayanıklı yönetmeliklere uygun binalar için primler üzerinden yüzde 10-50 indirim sunması bu tür riske göre ayarlanmış konut yapımını ve gönüllü sigorta alımını teşvik ediyor. GFIA’nın rapor ayrıca, kamu otoritesine küresel reasürans piyasalarına erişimi ve yabancı oyuncuların katılımını teşvik eden bir düzenleyici ortam oluşturmasını öneriyor.

DASK’TAN ÖDEME 17 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), son depremler nedeniyle 10 Nisan itibarıyla zorunlu deprem sigortası kapsamında kendilerine ulaşan hasar ihbar sayısını 450 bin 932 adet, ödenen tazminat tutarını ise 17 milyar 122 milyon lira olarak açıkladı. Ayrıca sigortalıların tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına kısa mesajla gönderilen şifreleri e-Devlet’ten öğrenebilecekleri anımsatıldı.

DASK sisteminin geliştirilmesine yönelik açıklamalar yapan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise özellikle bu tür sigortalarda düşük metrekare girilmesinin önüne geçmek için tapu entegrasyonu yapacaklarını, altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

BÜTÜNCÜL SİSTEM ŞART

Eroğlu, “Bunu yaparken insanlara makul bir inşaat maliyeti sunmamız lazım fakat bu çok yüksek olamaz. Çok yükselttiğiniz zaman 6 ay sonra unutulur ve vatandaş bunu maliyet olarak görmeye başlar. Ayrıca biz DASK ve ihtiyari sigortasını birlikte ele alıyoruz. Bu alanda bütüncül bir sistem kurmak için çalışmalara başladık” dedi.

‘ÖNCELİĞİMİZ DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR İÇİN TASARIM’

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ataman Kalkan, son dönemde, ekonomik dalgalanma ve döviz endeksli maliyet artışları nedeniyle kasko primlerinin yükseliş trendi gösterdiğini, bu durumun bazı tüketicileri kaskodan vazgeçme düşüncesine sevk ettiğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı: “Bu kapsamda geliştirdiğimiz ‘Bütçe Dostu Kasko’, 0-17 yaş özel otomobillere için sağladığı geniş teminatlarla büyük ilgi gördü. Çünkü genişletilmiş poliçelere nazaran yüzde 50’ye varan fiyat avantajı sağlıyor. 10 Ekim itibarıyla satışa sunulan bu ürünle kısa sürede 30 binin üzerinde poliçe üretildi. Her zaman en önemli önceliğimiz, tüm ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre tasarlamak.”

SEKTÖRDEN KISA KISA...

AgeSA, çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki çalışmalarıyla Borsa İstanbul’da oluşturulan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerini aldı. Şirket 2050 itibarıyla net sıfır emisyonlu şirket olmayı hedefliyor.

Tamamliyo’nun, kitle fonlama sistemiyle 2.4 milyon TL yatırım aldığı açıklandı. Insurtech odaklı çalıştıklarını anımsatan Tamamliyo Kurucu Ortağı Metin Öngüç, “Bu yatırımla yeni ürünler geliştireceğiz” dedi.

Falcons Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Onuş, Almanya’nın en büyük lojistik sektörü sigorta ve reasürans şirketlerinden biri olan Aktiv Assekuranz Sigorta ile birleşme kararı aldıklarını duyurdu.

‘FİNANSAL MARKETİMİZE ACENTELERİ DE ALACAĞIZ’

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar proje geliştirme, mobilite ve risk yönetimi ve yapı teknolojileri dallarında üç yeni şirketle ilgili yatırımları duyururken, ayrıca Avrupa’da kurulacak sigorta şirketiyle çalışmaların da devam ettiğini açıkladı. Maher Holding ve iştiraklerindeki çalışanları bir araya getiren zirvede konuşan Yaşar, “finansal market” hedefiyle birlikte çağın dönüşümüne hızla ayak uydurulacağını ve büyük bir rekabet avantajı yakalayacaklarını ifade etti. Yaşar, “Finansal marketimiz, içine acentelerimizi de dahil edeceğimiz bir evren. Çünkü bugün faal çalışan 5 bin 200 acentemiz bulunuyor” dedi.

“Değişim, dönüşüm ve etkileşim” vurgusu yapan Maher Holding Üst Yöneticisi Levent Uluçeçen ise ayrıca şuna dikkat çekti: “Sigorta hayatın her yerinde, son depremde bunu net bir şekilde gördük.”

SİBER SUÇLAR HER YERDE ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Tokyürek, teknolojinin artık hayatın vazgeçilmez parçası olduğunu, bu kapsamda herkesin siber saldırganlar için daha fazla hedef haline geldiğini söyledi. Tokyürek’in verdiği bilgiye göre hedefine ulaşan bir fidye yazılımı saldırısının ortalama maliyeti dünyada 4.5 milyon dolar, Türkiye’de ise 1.1 milyon dolar.

“Siber suçlar artmaya devam ediyor. Önlem almak büyük önem taşıyor” diyen Tokyürek, “Anadolu Sigorta Teknoloji Asistans” hizmetiyle geniş kapsamlı teminat sunduklarını ifade etti. Kişisel bilgisayarların yanı sıra kişisel amaçlı kullanılan ev elektroniği, beyaz eşya, akıllı telefon gibi cihazları da kapsayan hizmet, bireysel siber güvenlik sigortası ile birlikte veriliyor.

PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 49 OLDU

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, 2022 yılında aktif büyüklüklerini yüzde 115 artışla 4.5 milyar liraya çıkardıklarını, net dönem kârının 695 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Eren şöyle devam etti: “Ayrıca 2022’de konsolide olarak ürettiğimiz yaklaşık 4.3 milyar TL brüt primle Türkiye reasürans pazarında payımızı yüzde 49 seviyesine taşımış olduk. Başarımızın arkasında profesyonel ekiplerimiz var.”

ANA SİGORTA ÜÇ YAŞINDA

Ana Sigorta Üst Yöneticisi Arda Tuncay, şirketinin üçüncü kuruluş yılıyla ilgili açıklama yaparak “maraton koşucusu” olduklarını vurguladı. Özellikle Covid-19 salgını sonrası, hayatdışı sigortacılıkta primlerin dipte olduğu bir dönemde yola çıktıklarını anımsatan Tuncay, aradan geçen kısa sürede geleneksel yaklaşımlardan uzak, yenilikçi ve çevik bir hizmet anlayışıyla sektörde fark yarattıklarını söyledi.



