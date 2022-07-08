Dünya gıda fiyatları endeksi hâlâ zirvedeki fiyata yakın
Dünya gıda fiyatları, haziran ayında art arda üçüncü ayda da düşüş kaydetse de mart ayında gördüğü rekor seviyelere yakın kalmaya devam etti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mayıs ayındaki revize 157.9 seviyesinden Haziran ayında 154.2'ye geriledi.
Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 157.4 olarak açıklanmıştı.
Dünya gıda fiyatları endeksindeki aylık düşüşe rağmen, endeks Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, olumsuz hava koşullarına yönelik endişelerin, güçlü küresel talebin ve yüksek üretim ve nakliye maliyetlerinin etkisiyle bir önceki yılki seviyenin yüzde 23.1 üzerinde bulunuyor.
MARTTA REKOR KAYDEDİLMİŞTİ
FAO Gıda Fiyat Endeksi, martta ortalama 159.3 puan ile aylık bazda yüzde 12.6 artarken, yıllık bazda yüzde 33.6 yükselmişti.
Böylece Endeks, 1990'daki başlangıcından bu yana rekor seviyeye ulaşmıştı.
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