Gıda takviyelerine düzenleme geliyor: 2-4 yaş çocuklara arı poleni yasağı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 08:56

Beslenmeyi desteklemek ya da bağışıklığı artırmak amacıyla özellikle koronavirüs salgını döneminde bilinçsizce tüketimi artan vitamin, mineral, bitkisel ve diğer maddelerden oluşan gıdalarla ilgili yeni düzenleme hazırlandı.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönetmelik taslağından aktardığına göre arı sütü, arı poleni, perga, apilarnil ve propolis içeren takviye edici gıdalara, 2-4 ve 3-4 yaş grubu için onay verilmeyecek.

4-10 yaş grubu için de emme tableti, çiğnenebilir tablet ve efervesan tablet hariç diğer tablet, kapsül ve pastil gibi katı formlardaki takviye edici gıdalara onay verilmeyecek.

Üç yaş altı küçük çocuklara yönelik hazırlanan takviye gıdaların bileşiminde katkı maddesi olmayacak. İki yaşın altı içindeki bebekler için ise herhangi bir şekilde takviye edici gıda üretilmeyecek, onay verilmeyecek ve piyasaya arz edilmeyecek

Bal, keçiboynuzu özü, sirke, tahin, pekmez, zeytinyağı, meyve suyu gibi gıdalar takviye edici gıdalar da etken madde olarak kullanılamayacak. Sakız, çikolata, bonbon şeker, bar, alkolsüz içecek, kahve, çay vb. gıdalara etken maddeler katılarak üretilen ürünler, takviye edici gıda olarak kabul edilmeyecek.

Takviye gıdalarda günlük tüketim birimi olarak çay kaşığı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı gibi ifadeler kullanılmayacak, bunun yerine ürünlerle birlikte kendi ölçü kabı ya da kaşığı verilecek.