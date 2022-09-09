Dünya yazarı Alaattin Aktaş: 'Aralık ve ocakta kesinlikle faiz indirimi bekliyorum'

09 Eylül 2022 Cuma, 11:09

2023-2025 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'de 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5.5 olarak yer aldı. 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24.9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9.9 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin "Enflasyonda aralık-ocak illüzyonu!" başlıklı bir yazı kaleme alan Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 47.85 arttı. 2023-2025 dönemi orta vadeli programında bu yılın tümündeki TÜFE artışı yüzde 65 olarak tahmin ediliyor. Yani son dört ayın toplamında beklenen fiyat artışı yüzde 11.6 düzeyinde" dedi.

"FİYAT ARTIŞI DURMAYACAK Kİ..."

Aktaş, "Diyelim son dört ayda fiyat artışı aylık hep aynı oranda gerçekleşti. Buna göre beklenen artış yüzde 2.78. Aylık yüzde 2.78’e göre yıllık oran eylül, ekim ve kasımda yüzde 82-83 düzeyinde oluşacak ve aralıkta birden yüzde 65’e inecek. Yıllık enflasyon oranı yüzde 82-83’lerden bir anda yüzde 65’e inecek ama bu durumun gerçekleştiği aralık ayında bile fiyatlar artmaya devam edecek.Sonrası da aynı... Fiyat artışı durmayacak ki..." ifadelerini kullandı.

Alaattin Aktaş'ın yazısından alınmıştır

Yazısının devamında enflasyondaki ilizyonu anlatan Aktaş şu ifadeleri kullandı:

"Grafiğin ilk bölümü, bu yıl şimdiye kadarki gerçekleşmeyi gösteriyor. Yıllık oran yukarı gidiyor, fiyatların düzeyine işaret eden tüketici fiyat endeksi de. Hayali bir fiyattan, bir değerden söz etmiyorum, bu resmi TÜFE. Siz onu bir fiyat olarak da kabul edebilirsiniz ya da ortalama fiyat olarak.

Aylık yüzde 2.78 fiyat artışı varsayımına göre TÜFE kasımda 1103 düzeyine çıkacak. Yıllık fiyat artışı yüzde 82-83’ten aralıkta yüzde 65’e inerken TÜFE ne olacak, 1133! Hani nerede gerileme, yani fiyat gerilemesi! Tabii ki yok.

İşte illüzyon budur, insanlar “Bakın enflasyon nasıl da düştü” denilerek böyle etkilenmek istenecektir.

'BU DÜŞÜŞ FAİZ İNDİRİMİYLE SÜSLENECEK'

Yıllık enflasyon oranının aralık ve ocakta düşeceğinden kimsenin kuşkusu yok. Çünkü geçen yılın aralık ayında yüzde 13.58’lik, bu yılın ocak ayında ise yüzde 11.10’luk rekor oranlar vardı. Hesaplama tekniği gereğince bu oranlar yıllık orandan çıkıp yerlerine bu yılın aralık ayı için yüzde 2.78, 2023’ün ocak ayı için yüzde 1.87 girince tabii ki yıllık oran gerileyecek. Bunu dört işlemi bilen herkes hesaplayabilir.

Ama bu gerilemenin kendiliğinden olmadığını, yoğun çaba ve önlemler sayesinde gerçekleştiğini ifade etmek gerek. Bunun en kestirme yolu da belli; faiz indirimi.

Daha önce olur mu bilmem; ama ben aralık ve ocakta kesinlikle faiz indirimi bekliyorum.

Önce faiz indirimi, ardından enflasyon düşüşü!

'SİYASETEN TADINDAN YENMEZ'

3 Ocak 2023 Salı ve 3 Şubat 2023 Cuma günlerinin demeçleri şimdiden belli:

“Biz enflasyonu düşüreceğiz demedik mi, dedik ve işte yaptık. Biz faiz inerse enflasyon da düşer demedik mi, işte faizi daha da indirdik, enflasyon da bir anda yüzde 50’lere geriledi. Nerede o enflasyon yüzde 100’ü aşacak diyenler?”