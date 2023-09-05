Dünyaca ünlü banka JPMorgan açıkladı: Enflasyon bu tarihte zirve yapacak!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:14

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:14

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'de enflasyonun zirve yapacağı tarihi verdi.

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), Reuters'ın anketindeki yüzde 7'lik beklentiye karşın, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 9.09 arttı.

Ağustos TÜFE yıllık bazdaysa yüzde 58.94'e çıkarak, yüzde 55.90'lık beklentiyi geride bıraktı.

JPMorgan ayrıca Türkiye'de enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin etti.

FAİZ TAHMİNİ VERDİ

Türkiye için yüzde 35 olan yıl sonu politika faizi tahmininde yukarı yönlü risk gören banka, 2024 sonu faiz tahminini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkardı.

JPMorgan analisti Fatih Akçelik müşterilerine gönderdiği araştırma notunda, şunları kaydetti:

"Ağustos TÜFE'si dezenflasyon sürecinin uzadığına işaret ediyor. Enflasyonun kalıcı olmasını beklediğimiz için, Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra enflasyonist baskıları ele almak için daha fazla parasal sıkılaştırma öngörüyoruz."