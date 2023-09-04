Son Dakika... TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 oldu.
Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yüzde 9,09 artış kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.
TÜFE temmuzda ise aylık yüzde 9.49, yıllık bazda yüzde 47.83 artmıştı.
BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanmıştı.
ENAG ENFLASYON VERİLERİ
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aylık enflasyonu ağustosta yüzde 8,59 olarak hesapladı.
ENAG'a göre 12 aylık enflasyon yüzde 128,05. Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak açıklandı.
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