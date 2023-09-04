DİSK-AR araştırdı: Yoksulların gıda enflasyonu yüzde 114 oldu

Yayınlanma: 04.09.2023 - 12:12

Güncelleme: 04.09.2023 - 12:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yayımlandı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE’deki (2003:100) değişim 2023 Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 9,09, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 oldu.

Resmi enflasyondaki tırmanış sürerken sadece iki aylık tüketici enflasyonu yüzde 19,4 oldu.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 89'A DAYANDI

TÜİK, Ağustos 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 72,9 olarak açıkladı.

Ancak DİSK Araştırma Merkezi'ne göre, bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK’in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonu yeniden hesaplandı.

Yapılan hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 72,9 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 89,5 oldu.

!?Enflasyon yeniden dizginlerinden boşandı!

??Yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 43,1 arttı!

??Son iki ayda (temmuz-ağustos) fiyatlar yüzde 19,4 arttı!@diskinsesi

??Habere erişmek için: https://t.co/ga1uhQgmrI — DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) (@disk_arastirma) September 4, 2023

YOKSUL VATANDAŞ ENFLASYONU DAHA FAZLA HİSSETİYOR

Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 83,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 95,2 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 114,4 olarak gerçekleşti.

Yüksek gelir gruplarının daha düşük enflasyon hissettiği görülüyor.

Dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 69,7 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 53 oldu.

Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 114,4 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 53 oranında kaldı.

Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya çıkardı.