Son dakika... Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Son dakika haberleri... TÜİK ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan rakamların ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık artış yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 oldu.
ENAG'a göre ise ağustosta aylık enflasyon 8,59 yüzde artarken yıllık ise 128,05 olarak gerçekleşti.
ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından açıklamada bulundu.
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."
Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 4, 2023
Enflasyonla mücadelede… https://t.co/aag0TfjihE
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