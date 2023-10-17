Dünyaca ünlü bankadan 'altın' tavsiyesi!

Dünyaca ünlü banka JPMorgan, yatırımcılarına paylaştığı bilgi notunda altın gibi emtia ürünlerinin piyasanın üzerinde getiri sağlayacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:21
Dünyaca ünlü bankadan 'altın' tavsiyesi!
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Dünyanın önde gelen bankalarından JPMorgan’ın üst düzey isminden yatırımcıya öneriler geldi.

JPMorgan Küresel Piyasa Stratejisti Marko Kolanovic, Orta Doğu’daki çatışmalarla yükselen jeopolitik tansiyonun, zaten yüksek faiz oranları nedeniyle baskı altında olan riskli varlıklar için 'ters bir rüzgar' olduğunu ve yatırımcıların güvenli limanlar aramaları gerektiğini söyledi.

BANKALAR İÇİN UYARI

Ekonomim'de yer alan habere göre, dün bankanın müşterileri ile paylaştığı bilgi notuna göre Kolanovic hisseler için 'piyasa altı getiri', emtia için de 'piyasa üzeri getiri' tavsiyesi verdi.

"Perakende, lüks, otomobil gibi döngüsel sektörlerin yanı sıra kimyasallar ve yarı iletkenler için de riskler devam ediyor" diyen Kolanovic, bankaların üçüncü çeyrek bilançolarının muhtemelen iyi geleceğini ancak karların dönüm noktasına yaklaştığını öngördü.


JPMorgan altın Emtia

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