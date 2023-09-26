Dünyaca ünlü banka JPMorgan: Türkiye dış borçlanmayı öne çekebilir
JPMorgan CEEMEA borçlanma piyasaları birimi başkanı Stefan Weiler, Türkiye'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasa koşulları elverirse gelecek yılın ihraçlarını öne çekmeyi değerlendirebileceğini söyledi.
JPMorgan’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) borçlanma piyasaları birimi başkanı Stefan Weiler, Türkiye’nin yıl sonuna kadar yurtdışında en az bir tane daha tahvil ihraç edebileceğini söyledi.
Weiler, yaptığı açıklamada Türkiye’nin yıllık programı kapsamında yıl sonuna kadar yurtdışından 2,5 milyar dolar daha borçlanabileceğine dikkat çekti.
DIŞ BORÇLANMA ÖNE ÇEKİLEBİLİR
Weiler, “Türkiye dış finansman programında yer alan tutarın yüzde 75’ini kullandı. Bu nedenle planladığı tutarı tamamlamak için bir ihraç daha gerçekleştirmesini beklemek makul olur. Ayrıca geçmiş yıllarda olduğu gibi, piyasa koşulları elverirse gelecek yılın ihraçlarını öne çekmeyi değerlendirebilir” dedi.
Weiler potansiyel ihraçların ne zaman gerçekleşebileceği sorusuna cevap vermedi.
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