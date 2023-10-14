JPMorgan CEO’su Jamie Dimon uyardı: 'Enerji, ticaret ve gıdada...'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:10

Güncelleme: 14.10.2023 - 10:10

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon bankanın bilançosunun açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede dünyanın çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'nin atardığına göre, Dimon Ukrayna’daki savaş ve Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaya atıfta bulunarak “Dünyada son on yılların en tehlikeli dönemlerinden biri yaşanıyor olabilir” şeklinde konuştu. Dimon bu gerilimlerin enerji, gıda, küresel ticaret ve jeopolitik açıdan geniş kapsamlı etkileri olabileceğini belirtti.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon



ABD’nin en büyük bankasının 3. çeyrekte kârı geçen senenin aynı döneminde kıyasla yüzde 35 artarak 13,2 milyar dolara ulaştı.

"FAİZLER DAHA FAZLA YÜKSELEBİLİR"



ABD ekonomisine yönelik de değerlendirmeler yapan Dimon tüketicilerin ve şirketlerin genel anlamda sağlıklı durumda olduğunu belirtti. CEO ayrıca Sıkı istihdam piyasası ve yüksek kamu borç seviyelerinin enflasyonun yüksek kalmasına neden olabileceğini ve faizlerin daha fazla yükselebileceğini öngördü.

2008 küresel ekonomik krizini tahmin eden ünlü ekonomist Nouriel Roubini de Orta Doğu riskine dikkat çekerek piyasaların Orta Doğu riskini tam olarak fiyatlamadığını ve çatışmanın yayılma riskinin göz ardı edildiğini söylemişti.